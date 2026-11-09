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HomenotizieDeceduto in ospedale l’autore della strage di Cracovia, aveva 24 anni

Deceduto in ospedale l’autore della strage di Cracovia, aveva 24 anni

L’autore della strage di Cracovia, un 24enne ferito negli scontri con la polizia, è morto questa mattina in ospedale, annuncia la polizia del voivodato della Piccola Polonia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’autore della strage di Cracovia è morto questa mattina in ospedale: lo ha reso noto la polizia del voivodato della Piccola Polonia.

Si tratta di un giovane polacco di 24 anni che era rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia. Secondo quanto comunicato, è deceduto dopo il trasferimento in struttura sanitaria a Cracovia.

La polizia regionale ha pubblicato l’annuncio sulla piattaforma X. La notizia è stata confermata anche dal dirigente della Piccola Polonia, Krzysztof Klęczar, che ha riferito a TVN24 che il decesso è avvenuto alle 4:30 di questa mattina in uno degli ospedali di Cracovia.

Klęczar ha aggiunto che restano invariate le condizioni degli altri feriti: al momento 15 persone sono ricoverate in sei ospedali della città.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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