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Dana White verso la Casa Bianca: l’imprenditore vicino a Trump indicato come possibile portavoce

Dana White, imprenditore che ha trasformato l’Ufc in un impero globale, è tra i candidati a diventare portavoce della Casa Bianca. Amicizia con Trump da quasi 30 anni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dana White, l’imprenditore che ha guidato l’Ufc fino a diventare un impero globale, figura tra i possibili candidati al ruolo di portavoce della Casa Bianca del presidente Donald Trump.

La notizia riporta come la relazione tra White e Trump risalga a quasi trent’anni fa. Secondo quanto emerso, fu White a offrire per primo ospitalità a Trump per gli eventi di arti marziali miste nel suo hotel ad Atlantic City.

White ha descritto la propria visione con l’espressione «siamo tutti lottatori», frase che ricorre nel ritratto pubblico dell’imprenditore e che sintetizza il suo approccio comunicativo e professionale.

La candidatura di White al ruolo di portavoce registra quindi una convergenza di rapporti personali e di lunga data tra i due uomini, oltre al profilo imprenditoriale dell’ex manager dell’Ufc.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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