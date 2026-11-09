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HomenotizieAsia in rialzo: fiducia sugli investimenti in intelligenza artificiale trascina i mercati

Asia in rialzo: fiducia sugli investimenti in intelligenza artificiale trascina i mercati

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo: Tokyo +2,33% e Taiwan +4,94%. Lo yen stabile; sullo sfondo la corsa all’intelligenza artificiale e le tensioni in Medio Oriente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO, 09 novembre 2026 — Le principali piazze asiatiche hanno chiuso in territorio positivo, invertendo la tendenza delle sedute precedenti. A far tornare il clima di fiducia sono state le prospettive sugli investimenti legati all’intelligenza artificiale, rivalutate dopo gli ultimi risultati delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.

Tokyo ha segnato un rialzo consistente, +2,33%, mentre Taiwan ha registrato il guadagno più marcato, +4,94%. Anche le contrattazioni ancora in corso hanno mostrato segni di ripresa: Hong Kong +0,23%, Shanghai +0,44% e Shenzhen +0,28%.

Non tutte le piazze però si muovono nella stessa direzione: Seul ha chiuso in calo (-0,81%) e Mumbai ha segnato un leggero ribasso (-0,27%).

Sul mercato valutario lo yen è risultato stabile sul dollaro a 158,20 e sull’euro a 176,60.

Resta alto il livello di attenzione sulle tensioni geopolitiche, con il conflitto in Medio Oriente sempre sotto i riflettori dei mercati.

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Sul fronte macroeconomico, gli operatori aspettano la pubblicazione della bilancia commerciale tedesca e i dati sulle aspettative d’inflazione della Fed di New York.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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