Dopo il film su Giulia Cecchettin boom di chiamate al 1522: il centro antiviolenza segnala molte giovani che chiedono aiuto

L’uscita del film Se domani non torno ha prodotto un effetto immediato anche oltre lo schermo: il numero unico antiviolenza 1522 ha registrato un aumento delle richieste di aiuto, secondo quanto riferito dai promotori dell’opera durante le presentazioni. A rendere nota la notizia è stato Gino Cecchettin, padre di Giulia, la cui storia ha ispirato il film tratto dal libro Cara Giulia.



Il contatto tra la produzione del film e il Centro Antiviolenza è avvenuto pochi giorni dopo la messa in sala. Dal Centro Veneto Progetto Donna, con sede a Padova, che coordina il 1522 a livello nazionale, è arrivata la conferma di un incremento di telefonate. A parlarne è Mariangela Zanni, presidente dell’associazione.



Secondo Zanni molte delle chiamate provengono da ragazze che, dopo aver visto il film, si sono riconosciute in comportamenti di controllo precedentemente ritenuti “normali”. Le richieste di aiuto riguardano situazioni in cui il partner impone geolocalizzazioni, controlla il telefono, impone attenzioni continue o decide sul modo di vestirsi della compagna.

Il quadro emerso dalle conversazioni con il Centro è variegato. Alcune giovani cercano indicazioni pratiche su come uscire da relazioni soffocanti; altre chiamano per segnalare episodi di violenza tra i genitori. In questi ultimi casi non sono rare le segnalazioni di madri maltrattate o aggredite dal partner.



Il riscontro evidenzia anche un cambiamento di percezione: comportamenti prima minimizzati o giustificati vengono ora valutati come pericolosi. La diffusione del film sembra aver funzionato da catalizzatore, portando alla luce dinamiche relazionali regolate dal controllo e dall’invadenza.



Per chi si trova in queste situazioni il Centro Veneto Progetto Donna indica come prima azione il contatto con il centro antiviolenza più vicino. Viene sottolineata l’importanza di non sottovalutare i segnali, anche quando non sfociano in violenze fisiche evidenti: il percorso di uscita può partire da un colloquio informativo.



Quando le vittime o i segnalanti sono minorenni, il consiglio è diverso: in questi casi gli operatori suggeriscono di contattare il 114, il numero italiano per la tutela di bambini e adolescenti, per attivare le procedure specifiche di protezione.



La mobilitazione non riguarda solo le giovani coppie. Studentesse e studenti raccontano anche di aver riconosciuto atteggiamenti di maltrattamento osservando i rapporti tra i genitori. Le domande rivolte al Centro vertono spesso su come intervenire per aiutare una madre che subisce violenza e su quali strumenti siano disponibili per proteggerla.



Gli operatori del 1522 ricordano che il primo passo non implica necessariamente una denuncia penale. Il centro offre colloqui informativi e percorsi di accompagnamento che rispettano la riservatezza della persona che chiede aiuto.



In chiusura, la presidente del Centro Veneto Progetto Donna invita chi ha timori o dubbi a convincere le donne vittime a rivolgersi ai servizi specializzati, rassicurandole sul fatto che un primo incontro non equivale a una denuncia e viene gestito in totale riservatezza.