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HomenotizieIl Galles interrompe il tabù: battuti gli All Blacks 35-28 a Cardiff

Il Galles interrompe il tabù: battuti gli All Blacks 35-28 a Cardiff

Il Galles supera la Nuova Zelanda 35-28 al Principality Stadium, prima vittoria contro gli All Blacks dal 1953; decisive le mete di Eddie James e Louis Rees‑Zammit.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Galles ha sconfitto la Nuova Zelanda 35-28 al Principality Stadium di Cardiff, ottenendo la prima vittoria contro gli All Blacks dal 1953. Il successo interrompe una serie di 35 scontri diretti senza vittorie per i Red Dragons.

La partita si è aperta con un primo tempo chiuso sul 21-21. All’inizio della ripresa i padroni di casa hanno allungato grazie a due mete messe a segno da Eddie James e Louis Rees‑Zammit.

Gli All Blacks hanno ridotto lo svantaggio con una marcatura di Siale Lauaki, ma nei restanti 25 minuti la difesa gallese ha resistito agli attacchi neozelandesi, mantenendo il vantaggio fino al fischio finale.

La vittoria arriva in un momento complicato per la nazionale guidata dal ct Steve Tandy, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali 2023 contro l’Argentina e da una serie di risultati deludenti e problemi extra‑campo. A una settimana dal successo sul Giappone per 28-21, il Galles ha sorpreso anche i propri tifosi, che hanno festeggiato al Principality Stadium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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