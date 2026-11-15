SpaceX recupera lo stadio superiore di Starship dopo oltre 22 ore in orbita

SpaceX ha compiuto un recupero senza precedenti: lo stadio superiore della Starship, alto più di 50 metri, è rientrato sulla Terra dopo oltre 22 ore in orbita ed è stato afferrato dai bracci meccanici della torre a Starbase in Texas. Si tratta della prima cattura di uno stadio superiore dopo un volo orbitale.

Il lancio, il quindicesimo del programma, è avvenuto venerdì 13 novembre dall’Orbital Launch Pad 2. Il booster Super Heavy B22 ha portato il veicolo in orbita, ma durante la fase di boostback ha mostrato un’underperformance di alcuni motori e problemi al sistema di guida, navigazione e controllo. A causa di questi guasti la cattura del booster è stata abortita e il primo stadio è stato dirottato nelle acque del Golfo del Messico, dove è esploso poco prima dell’impatto.

La navetta Starship (Ship 42) ha proseguito la missione completando circa 14 orbite e ha rilasciato con successo 26 satelliti Starlink di nuova generazione, alcuni equipaggiati con telecamere per ispezionare lo scudo termico. Dopo un lungo coast in orbita intorno ai 275 km, la Starship ha eseguito la manovra di deorbit e il rientro atmosferico, seguendo una traiettoria che ha sorvolato prevalentemente zone desertiche per ridurre al minimo il sorvolo di aree abitate.

La cattura finale è avvenuta mediante i giganteschi bracci meccanici della torre di lancio a Starbase. SpaceX aveva già recuperato lo stadio inferiore in tre occasioni precedenti, ma non con la versione Block 3 del booster impiegata in questa missione. Il volo ha anche stabilito il record di durata per una missione Starship.

L’esito positivo avvicina l’azienda guidata da Elon Musk all’obiettivo di un sistema di lancio completamente riutilizzabile, mirato a ridurre i costi e aumentare la frequenza delle missioni verso la Luna, Marte e per il trasporto di data center nello spazio.