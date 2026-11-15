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RaiNews pubblica la fotorassegna delle prime pagine: titolo indica il 15 novembre, la pagina riporta però il 14/11/2026

RaiNews pubblica la fotorassegna con le prime pagine dei quotidiani: titolo indica domenica 15 novembre, mentre la pagina riporta “in edicola oggi 14/11/2026”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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RaiNews ha messo online la consueta fotorassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani. La segnalazione compare con il titolo che indica “domenica 15 novembre”.

Sulla stessa pagina, tuttavia, il testo riporta che le prime pagine sono “in edicola oggi 14/11/2026”. Entrambe le indicazioni sono presenti nella pubblicazione del sito.

La pagina è pubblicata nell’area rassegna stampa di RaiNews e propone la raccolta delle prime pagine dei giornali in edicola. Sul sito sono disponibili anche link e sezioni relative alle notizie regionali e ai temi trattati da RaiNews.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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