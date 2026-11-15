Mestre, borseggia un’anziana in via Carducci: preso dalla Polizia locale

Un uomo responsabile di aver strappato la borsa a una donna di 80 anni in bicicletta è stato rintracciato e segnalato all’autorità giudiziaria dalla Polizia Locale a Mestre. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Carducci.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Reparto Motorizzato, il sospetto ha affiancato la vittima mentre procedeva con la bici e ha preso la borsa che si trovava nel cestino anteriore. La scena è stata notata da una pattuglia in servizio di controllo del territorio, che è subito intervenuta.



Il fuggitivo ha tentato la fuga in sella a una mountain-bike imboccando contromano via Verdi. Le peculiarità della viabilità del centro — vicoli stretti e passaggi non agevoli per i mezzi di servizio — hanno complicato l’inseguimento, permettendo all’uomo di muoversi con agilità tra le strade minori.

La centrale operativa ha coordinato le ricerche, attivando altre pattuglie e il servizio di videosorveglianza cittadina. Una seconda squadra, già impegnata in controlli stradali, ha raggiunto la donna per accertarne le condizioni e raccogliere la prima testimonianza.



La vittima, visibilmente scossa, ha riferito che nella borsa c’erano il portafoglio con denaro e documenti, una carta di debito e le chiavi di casa. Le ricerche si sono concentrate nelle aree limitrofe al luogo del furto.

Successivamente, nel parco di Villa Querini la borsa è stata ritrovata abbandonata e priva del contenuto: all’interno gli agenti hanno trovato soltanto un ombrello, segno che il responsabile aveva probabilmente già sottratto denaro e documenti prima di disfarsene.



Le operazioni si sono concluse in piazzale Bainsizza, dove gli operatori hanno individuato l’uomo grazie alla descrizione raccolta e alla conoscenza dei soggetti abitualmente presenti nelle zone monitorate. Si tratta di una persona già nota alle forze di polizia; al termine degli accertamenti è stato deferito per il reato di furto aggravato.



Il Comune ha evidenziato il ruolo decisivo del presidio costante del territorio e del coordinamento della centrale operativa nella gestione dell’intervento. Anche la videosorveglianza è stata indicata come elemento chiave per la individuazione e il recupero della refurtiva.



La vicesindaco con delega alla Sicurezza, Francesca Zaccariotto, ha ringraziato gli operatori per l’intervento e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a mantenere alta l’attenzione sui fenomeni che colpiscono le persone più fragili, confermando una linea di tolleranza zero verso questi reati.