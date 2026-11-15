Aurora Ramazzotti: in tv la confessione sulla bulimia e il peso del confronto con la madre

Durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, Aurora Ramazzotti ha raccontato per la prima volta in televisione la sua battaglia contro la bulimia, vissuta durante l’adolescenza.

La confessione è emersa all’interno di una clip dedicata agli allenamenti per il Paso doble con il maestro Nikita Perotti. In sala prove, ha detto di essersi aperta in un clima di fiducia con il suo insegnante e di aver voluto condividere quel periodo difficile.

Ramazzotti ha collegato il disturbo al crescere sotto i riflettori e al continuo paragone estetico con la madre, Michelle Hunziker, che l’aveva fatta sentire inadeguata fin da bambina. Ha riassunto il suo stato con parole nette: “La soluzione per me era vomitare, volevo solo essere magra” e, riferendosi al rapporto con la madre, “Per amare mia madre, ho smesso di amare me stessa”.

Nel racconto ha anche sottolineato il senso di colpa provato nel vivere un disagio così profondo nonostante una famiglia affettuosa e una condizione privilegiata. La svolta, ha spiegato, è arrivata quando ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e di intraprendere un percorso con un professionista, passaggio determinante per ritrovare equilibrio e autostima.

La testimonianza è stata trasmessa nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, offrendo al pubblico un momento di forte intensità emotiva lontano dalle esibizioni di danza.