Violato il database di Maileva: rubati nomi e indirizzi di 22 milioni di persone

Parigi, 14 novembre 2026 — Un attacco informatico a metà settembre ha compromesso i sistemi di Maileva, la filiale del gruppo La Poste specializzata nell’invio di corrispondenza professionale, con la sottrazione dei dati personali di 22 milioni di persone.

La Poste ha reso noto che sono stati esfiltrati nome, cognome e indirizzo postale dei destinatari della corrispondenza gestita per conto delle aziende clienti di Maileva. Non risultano coinvolte coordinate bancarie o altre informazioni finanziarie, precisa il gruppo.

Maileva ha notificato l’accaduto alla CNIL, l’autorità francese per la protezione dei dati, e ha presentato denuncia; è in corso un’indagine giudiziaria. La conferma dell’incidente è arrivata anche attraverso siti specializzati, che lo definiscono tra le più vaste fughe di dati registrate in Francia.

La piattaforma, controllata da Docaposte e a sua volta parte del gruppo La Poste, conta oltre 70.000 utenti e nel 2024 ha inviato circa 180 milioni di documenti. Tra i servizi offerti vi sono l’invio di buste paga, raccomandate, fatture e convocazioni per assemblee generali per piccole e medie imprese e aziende di medie dimensioni.

Secondo quanto riportato dal sito Cyberattaque.org, tra i destinatari interessati figurano utenti di enti di edilizia residenziale pubblica, pazienti di laboratori di analisi mediche e persone assistite da strutture ospedaliere, in alcuni casi tramite fornitori esterni. Nel caso di alcune notifiche di pagamento, un hacker avrebbe avuto accesso al contenuto di solleciti che contenevano numeri di fattura, date delle prestazioni e importi dovuti.

La Poste ha comunicato che, in conformità alla normativa vigente, tutte le aziende clienti coinvolte sono state informate dell’incidente da parte di Maileva.

Nel dicembre dello scorso anno il servizio postale francese era già stato destinatario di un attacco informatico rivendicato da hacker filorussi. Secondo dati pubblicati dalla CNIL nel 2025, le fughe di dati sono in aumento: nel 2024 la Francia ha registrato oltre 5.600 violazioni segnalate, con un incremento del 20% rispetto al 2023.