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Guerritore e il maestro Urso vincono la settima puntata di Ballando con le Stelle

Monica Guerritore e Luca Urso vincono la settima puntata di Ballando con le Stelle: l’attrice, senza parrucca, ha eseguito un valzer intenso introdotto da un monologo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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15/11/2026 — Monica Guerritore, in coppia con il maestro Luca Urso, ha conquistato il primo posto nella settima puntata di Ballando con le Stelle, ottenendo il massimo consenso tecnico ed emotivo della serata.

L’esibizione si è aperta con un monologo tratto da Madame Bovary, quindi Guerritore è scesa in pista a testa scoperta per la prima volta, mostrando i capelli cortissimi che stanno ricrescendo dopo le cure chemioterapiche.

La coppia ha danzato un valzer sulle note di Voilà: la performance è stata definita intensa e ha ricevuto apprezzamenti unanimi dalla giuria e dal pubblico.

Barbara D’Urso ha definito l’esibizione “un momento di una potenza sociale”, mentre Ivan Zazzaroni ha elogiato la capacità della coppia di portare lo spettacolo in una nuova dimensione. Carolyn Smith, presente in studio, si è visibilmente commossa.

Con questa prova Guerritore e Urso si sono aggiudicati la vittoria della serata, confermando il favore sia sul piano tecnico sia su quello emotivo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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