Venezia e Mestre sono state oggi al centro delle mobilitazioni per lo sciopero generale del 20 novembre, con più cortei in entrambi i poli urbani e dispositivi di ordine pubblico rinforzati.

A Venezia i manifestanti hanno cercato di avvicinarsi al municipio, provocando momenti di tensione; a Mestre la protesta sindacale è proseguita senza criticità, mentre gruppi più piccoli sono entrati nell’edificio delle ex Poste.



Nel capoluogo storico il corteo, partito da Campo Santa Margherita e composto in gran parte da studenti, ha deviato rispetto al percorso annunciato. La deviazione aveva l’obiettivo di raggiungere Ca’ Farsetti, sede del Comune, e si è tradotta in un contatto con le forze di polizia schierate per contenere il movimento.



Secondo quanto riferito dalla Questura, il tentativo dei manifestanti di oltrepassare la barriera del Reparto Mobile ha innescato uno scontro tra alcune persone e gli agenti.



Durante l’intervento di contenimento un operatore del Reparto Mobile ha riportato una contusione alla spalla e accusa dolore, riferisce la Questura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali denunce o arresti nella nota ufficiale.



La Prefettura e le forze dell’ordine avevano predisposto “consistenti servizi di ordine e sicurezza pubblica” per gestire le manifestazioni, che si svolgono su più percorsi e sono riconducibili a formazioni studentesche e sindacali. L’azione preventiva aveva l’obiettivo di contenere rischi per l’ordine pubblico in un contesto caratterizzato da più cortei contemporanei.



A Mestre la giornata è stata segnata dalla presenza della Cgil, che ha guidato un corteo partito dalla stazione. Il percorso si è snodato attraverso diversi punti del centro cittadino e si è svolto senza problemi rilevanti per la sicurezza pubblica, sempre secondo la ricostruzione ufficiale.



Accanto al corteo sindacale si sono mossi movimenti giovanili: i ragazzi identificati come Generazione in Rivolta si sono staccati dal flusso principale e hanno fatto irruzione nell’edificio abbandonato delle ex Poste, in piazza Donatori di Sangue.

L’azione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine locali, ma non è stata segnalata alcuna escalation di violenza con le autorità nel corso della mattinata.



Nel complesso, la mobilitazione del 20 novembre ha visto la confluenza di almeno tre cortei, tra cui quello della Cgil e percorsi separati di studenti e gruppi di attivisti. A Venezia gli studenti si erano riuniti in Campo Santa Margherita prima della partenza; a Mestre il presidio principale è stato organizzato nei pressi della stazione ferroviaria.



Le denunce alla base della protesta rimangono quelle già annunciate dai promotori dello sciopero: il rincaro del costo della vita e la politica del governo. Le autorità locali, nel riportare la cronaca degli eventi, si sono limitate a documentare le fasi critiche e a sottolineare gli interventi messi in atto per garantire la sicurezza dei cittadini.

