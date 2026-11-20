Corrado Augias è morto questa mattina alle 5 all’età di 91 anni. Scrittore, giornalista e volto storico della televisione, aveva attraversato decenni della vita culturale e mediatica italiana.

La famiglia ha comunicato che i funerali laici si svolgeranno in forma privata ad Acqualoreto, frazione del comune di Baschi (Terni), dove verrà conservata l’urna con le sue ceneri: Augias sarà infatti cremato, secondo la sua volontà. Non è ancora stata fissata la data delle esequie laiche.

L’ultimo saluto pubblico potrà essere dato sabato 21 novembre alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, aperta dalle 10 alle 18 con ingresso dal Vignola. Il memoriale ufficiale è programmato per domenica 28 novembre: alle 11 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma sono previsti interventi dei familiari, di Ezio Mauro e di altri amici, con un omaggio musicale di Nicola Piovani.

Augias era stato tra i fondatori di Repubblica, aveva lavorato in Rai e firmato articoli per L’Espresso e Panorama. Tra le sue molteplici attività figurano programmi televisivi storici come Telefono giallo, e una vasta produzione di saggi e opere dedicate alle città e alla storia.

Le reazioni istituzionali e pubbliche si sono succedute nelle ore successive all’annuncio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha ricordato come «giornalista libero» che ha trasmesso «i valori della democrazia». La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha sottolineato che «ci lascia una grande ricchezza di idee». Il leader della Lega, Matteo Salvini, lo ha definito «persona di spessore e assoluto garbo».

Numerosi esponenti della cultura, della politica e dei media hanno ricordato Augias. Tra questi Massimo D’Alema, che ne ha evidenziato il garbo e l’impegno per la democrazia; Maurizio Landini, secondo cui perdeva una «voce libera, autorevole e democratica»; e Romano Prodi, che ha richiamato l’amicizia e gli scambi intellettuali. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricordato il suo spirito europeista; il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha valorizzato il suo ruolo nella televisione e nella divulgazione; il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che Musei in Musica 2026 sarà dedicato alla sua memoria e che in molte sedi sarà osservato un minuto di silenzio.

Organizzazioni e istituzioni culturali hanno espresso cordoglio: l’Anpi ha elogiato il suo impegno civile e antifascista; l’Associazione Luca Coscioni ha ricordato il suo precoce confronto pubblico sul tema del fine vita; la Biennale di Venezia ha riconosciuto il suo ruolo da protagonista nella divulgazione culturale. Anche la Rai lo ha salutato come un «acuto e arguto osservatore del nostro tempo».

In Aula al Senato è seguito un lungo applauso bipartisan, mentre l’Assemblea capitolina ha osservato un minuto di silenzio. La7 ha annunciato ricordi e omaggi in palinsesto; il direttore Andrea Salerno ha scritto che la rete ricorderà Augias «come abbiamo deciso assieme» e ha preannunciato una puntata speciale.

Nei messaggi pubblici molti amici e colleghi hanno rimarcato la capacità di Augias di avvicinare il grande pubblico alla cultura con rigore, garbo e ironia. Su social e nei comunicati si è ricordata la sua ultima apparizione televisiva, il saluto al termine de La Torre di Babele del 12 ottobre, riproposto dai programmi che lo hanno omaggiato.