A Shenzhen, in occasione del vertice che ha visto la partecipazione di leader come Donald Trump e Vladimir Putin, la delegazione cinese ha puntato su simboli carichi di significato. Le scelte sono state calcolate per trasmettere messaggi di grandezza, radici culturali e legami personali del presidente Xi.

Sulle stole indossate dai leader è stato posto il Kunpeng, creatura mitologica richiamata come emblema di ambizione e potenza. Il motivo è stato presentato come un riferimento alla tradizione e all’immagine di slancio verso obiettivi elevati.

Non meno simbolica è stata la decisione di utilizzare la Villa Qilin: la scelta della location è legata, secondo quanto riportato, ai ricordi familiari del presidente cinese. Il richiamo ai ricordi personali ha contribuito a dare al vertice una componente intima oltre che istituzionale.

Secondo le cronache, nulla nell’organizzazione dell’incontro è stato lasciato al caso. La combinazione di elementi tradizionali e riferimenti individuali ha costituito il filo conduttore della scenografia pensata per le riunioni internazionali nella città definita cerniera tra tradizione e innovazione.