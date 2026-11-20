Corrado Augias è ricordato per aver portato in televisione un racconto centrato sulla grande cronaca, sui libri e sulla musica, attraversando più reti e formati nel corso della sua carriera.

Il primo programma che lo rese noto fu Telefono giallo, definito leggendario per il modo in cui affrontò la cronaca e i cosiddetti “cold case”. Tra le puntate dell’allora ciclo televisivo si segnala una serata-evento dedicata al caso di Ustica.

Negli anni successivi Augias ha saputo costruire programmi in cui il lungo racconto dei libri si è affiancato a puntate dedicate alla grande musica, disegnando un profilo autorevole e riconoscibile nel panorama televisivo italiano.

Il percorso professionale di Augias comprende anche il passaggio dalla Rai a La7, tappa che ha segnato una nuova fase della sua attività sullo schermo.

La ricostruzione delle tappe televisive di Corrado Augias è stata oggetto di un pezzo pubblicato su Repubblica il 19 novembre 2026, a firma di Antonio Dipollina.