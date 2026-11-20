Torino — Flavio Cobolli, 24 anni, è stato eliminato dalla corsa alle semifinali delle ATP Finals di Torino dopo la sconfitta con Frances Tiafoe. Il tennista romano ha definito la serata una grande delusione, sottolineando come la prestazione non gli abbia procurato piacere.

Cobolli ha ammesso che l’infortunio rimediato a Vienna ha condizionato la sua condizione e la partita: “L’infortunio a Vienna ha pesato”, ha detto, riconoscendo l’impatto fisico sulla gara. Ha aggiunto inoltre di avere avvertito una forte pressione durante l’impegno: “Non mi sono divertito, ho sentito tanto peso sulle spalle”.

Nonostante la sconfitta e la mancata qualificazione, Cobolli ha espresso soddisfazione per quanto mostrato nell’arco della stagione, definendosi orgoglioso del proprio percorso.