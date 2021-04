170 milioni alla Biennale, però Venezia si spopola. Ditelo che volete un villaggio turistico. Lettere

Gentile cronista,

C’è molta soddisfazione per l’annuncio da parte del ministro della Cultura Dario Franceschini per la destinazione di ingenti fondi per il progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia.

Addirittura il sindaco Luigi Brugnaro dichiara: “Nel Piano Strategico dei grandi attrattori culturali contenuto all’interno del PNRR, vengono destinati ben 170 milioni di euro per il progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia. Fondi strategicamente fondamentali per la costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale”.

Tralasciando che la Biennale aumenta sempre di più gli spazi espositivi in città, tanto che ho visto spuntare suoi cartelloni anche dentro l’Ospedale Civile di Venezia vicino al CUP, cosa che mi ha lasciato letteralmente interdetto, vi rendete conto di come state trasformando la città?

La Biennale ogni anno aumenta i propri spazi (appartamenti privati, giardini della Dogaressa, Celestia, ecc), ma questo lo si deve sopportare: fa il suo lavoro.

Ma come fanno gli amministratori pubblici a non vedere in cosa stanno trasformando la città??

Sta diventando tutto un grande villaggio turistico!

Un grande parco che contiene alberghi, appartamenti e punti di ristoro dove ospitare turisti che vengono a visitare i luoghi da vedere.

Ed è proprio così che ragionano gli imprenditori: tanta gente, tanto pubblico, tanti biglietti e tanti pernottamenti.

Ma possibile che nessuno vi fermi neanche ora che avete ridotto i residenti a 50.000 unità?

Al ministro della Cultura Dario Franceschini voglio dire: divida quei 170 milioni che ha destinato per “sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia” e ne destini una parte alla residenzialità, al recupero delle case pubbliche, ad agevolazioni per le giovani coppie, al recupero di attività artigianali.

Una persona di fiducia che assiste le famiglie che perdono la casa mi ha confermato poco tempo fa che c’erano tre sfratti al giorno a Venezia.

Tre sfratti al giorno per finita locazione, qua non si parla di morosità perchè in difficoltà economiche.

Tre sfratti al giorno per finita locazione, vuol dire, nel più tipico dei casi, che il figlio che eredita la casa non rinnova più i contratti alle persone che ci abitano da una vita e li manda via per farci “affitto turistico”.

Tre sfratti al giorno e nessuno ne parla.

E lo spopolamento continua.

Ma dobbiamo essere tutti contenti per i 170 milioni alla Biennale altrimenti si danneggia il progetto del grande villaggio turistico.

Ormai manca poco continuando di questo passo.

Bravi!

Tagliapietra Alfio

Sestiere di Castello