“Venezia è destinata a diventare un museo, fatevene una ragione”. Lettere

Venezia è destinata a diventare un museo a cielo aperto, fatevene una ragione.

Il processo è irreversibile.

Lo vogliono gli amministratori locali e allo stato centrale non interessa nulla.

Come sindaco la prossima volta tanto vale eleggere il presidente della Confcommercio o della Federalberghi.

Gli altri colpevoli, però, sono i veneziani stessi.

Sono loro che hanno convertito le loro attività commerciali in paccottiglia per turisti.

Sono loro che hanno venduto le loro attività ai cinesi al posto che che ad altri veneziani perché offrivano un po’ di più.

Conosco personalmente commercianti che facevano parte dei comitati per la salvaguardia di Venezia che poi invece lo hanno fatto.

Il 99% di chi si ritrova un immobile da gestire a Venezia lo affitta a turisti invece che a famiglie di veneziani.

Quindi le colpe sono di tutti, nessuno si salva.

Mi resta solo una speranza che alcune zone rimangano il più a lungo possibile delle sacche di veneziani…. per ora l’unico sestiere che resiste un po’ di più è Cannaregio, con scuole, piscine, remiere, parchi, mercato e piccoli negozi.

Come un piccolo fortino dove si continuerà a parlare veneziano, assediato da orde di turisti e circondato da infimi negozi di paccottiglia.

E’ la mia unica speranza.

Per il resto è già tutto deciso e irreversibile.

lettera firmata