Caso di dengue a Pramaggiore: Ulss4 avvia disinfestazione straordinaria. Tutte le info e le avvertenze

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Un caso di dengue è stato accertato a Pramaggiore: per precauzione l’Azienda Ulss4 Veneto Orientale ha programmato un intervento straordinario di disinfestazione nell’area circostante la residenza della persona coinvolta. Le operazioni, che interessano un raggio di 300 metri, sono in calendario tra il 7 e il 9 ottobre.



L’ Ulss4 ha precisato che la persona risultata positiva alla febbre dengue ha contratto l’infezione all’estero, dunque si tratta di un caso importato e non di trasmissione locale accertata. L’intervento è stato deciso con finalità precauzionali per ridurre la presenza di zanzare vettore nella zona.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Le attività sul campo prevedono trattamenti sia larvicidi sia adulticidi. La disinfestazione antilarvale con interventi porta a porta e su suolo pubblico inizierà alle 8.00 dell’8 ottobre. Eventuali interventi antilarvali sui fossati saranno eseguiti nello stesso giorno, sempre a partire dalle 8.00, laddove necessario.



I trattamenti adulticidi sono programmati nelle ore serali, nella fascia 21.00–24.00, per le notti del 7, 8 e 9 ottobre; l’ULSS4 segnala che le operazioni proseguiranno fino al completamento dei lavori, ove necessario. L’area sottoposta ai trattamenti sarà delimitata con apposita segnaletica.



Il direttore generale dell’ Ulss4 , Carlo Bramezza, ha richiamato l’importanza della misura come azione preventiva e ha sottolineato il ruolo dei cittadini nella riduzione del rischio: eliminare i ristagni d’acqua privati è determinante per limitare la circolazione delle zanzare, compresa la cosiddetta zanzara tigre, che può fungere da vettore.



In vista dei passaggi dei mezzi e degli operatori, l’Azienda sanitaria invita i residenti a prendere alcune precauzioni pratiche. Durante i trattamenti è necessario tenere chiuse porte e finestre e custodire gli animali domestici in casa, proteggendo le ciotole. Il bucato steso all’aperto va ritirato; arredi esterni e giochi per bambini dovrebbero essere coperti.



Per gli orti e le piante da frutto è raccomandato raccogliere prodotti destinati al consumo prima dell’intervento oppure attendere 48–72 ore e lavarli accuratamente prima di consumarli. Queste indicazioni vogliono ridurre ogni esposizione accidentale ai prodotti impiegati nei trattamenti.



L’Ulss4 ribadisce anche alcune misure permanenti per contrastare la riproduzione della zanzara tigre negli spazi privati: eliminare o svuotare sottovasi, secchi e altri contenitori che possono trattenere acqua; coprire con zanzariere recipienti che non è possibile svuotare; pulire regolarmente le grondaie; trattare periodicamente con larvicidi i tombini privati. Per la protezione individuale si raccomandano repellenti e indumenti coprenti nelle ore diurne.



L’intervento di disinfestazione interesserà esclusivamente il territorio all’interno del perimetro stabilito e sarà segnalato con cartellonistica specifica.

Per segnalazioni o ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) dell’Ulss4 al numero 0421 228190, attivo dalle 8.30 alle 17.00 tutti i giorni e il sabato dalle 8.30 alle 12.00, oppure scrivere a sisp@aulss4.veneto.it.