Virus Dengue: disinfestazione straordinaria a Marghera

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Da stasera, martedì 29 settembre, saranno effettuati dalla ditta specializzata incaricata del servizio di disinfestazione, da parte dell’Ulss 3 “Serenissima”, interventi di disinfestazione straordinaria in alcune vie di Marghera.

E’ quanto disposto da un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Simone Venturini, a seguito della comunicazione pervenuta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 3 “Serenissima”, nella quale viene segnalato un caso di infezione da virus Dengue, attraverso una zanzara tigre, che riguarda una persona residente nel territorio del Comune di Venezia.

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Scopri come fare

Secondo le Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2026 e del relativo protocollo, sono previsti trattamenti specifici per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Pertanto, dalle ore 23.50 di martedì 29 settembre saranno effettuati alcuni interventi di disinfestazione straordinaria, con trattamento larvicida e adulticida nelle aree prossimali a via Cesare Beccaria a Marghera, ovvero in: via Cesare Beccaria (da incrocio con via Giorgio Pallavicino fino a incrocio con via Aurelio Nicolodi), via Aurelio Nicolodi (da incrocio con via Cesare Beccaria fino alla questura di Venezia), via Massimo d’Azeglio, via Cesare Levi, via Nicolò Vergottini, via Angelo Mengaldo, via Meneghetti, via Luca Lazzaneo, via Antonio Canetti, via Della Rinascita (dal parco di piazzale Concordia, fino a incrocio con via Cesare Beccaria), via Isacco Pesaro, via Camillo Benso Cavour, via Federico Confalonieri, via Silvio Pellico, via Oroboni.

Gli interventi di disinfestazione straordinaria prevedono le seguenti attività:

Trattamento antilarvale su area pubblica e privata (porta a porta)

mercoledì 30 settembre a partire dalle ore 8 e fino a fine trattamento.

Trattamento adulticida

Trattamento adulticida

martedì 29 settembre, a partire dalle ore 23.50 e fino alle ore 5 circa di mercoledì 30 settembre, e comunque fino alla fine delle operazioni, trattamento adulticida ad azione residuale in area pubblica;



mercoledì 30 settembre, a partire dalle ore 23.50 alle ore 05.00 circa di giovedì 1 ottobre, e comunque fino alla fine delle operazioni, trattamento adulticida ad azione abbattente in area pubblica;



giovedì 1 ottobre, a partire dalle ore 23.50 alle ore 5 circa di venerdì 2 ottobre, e comunque fino alla fine delle operazioni, l’ultimo trattamento adulticida ad azione abbattente in area pubblica.

L’ordinanza indica anche ai cittadini delle aree interessate alcune precauzioni da prendere nelle diverse fasi del trattamento adulticida:

PRIMA | raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida.

DURANTE | chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri.

DOPO | pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all’esterno; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nell’ordinanza vengono poi ricordate alcune misure da osservare anche in futuro, quali:

evitare l’abbandono di contenitori dove potrebbe depositarsi acqua;

svuotare prontamente eventuali contenitori che ne avessero depositata;

tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere;

svuotare piscine non in esercizio e fontane, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi.



Per eventuali chiarimenti si può telefonare al Contact Center Dime, al numero 041041.