Caso di Dengue a San Vendemiano: donna ricoverata a Conegliano, scatta disinfestazione straordinaria

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Una donna residente a San Vendemiano è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano dopo che, il 31 agosto, i medici le hanno diagnosticato la dengue.

La paziente aveva appena fatto ritorno da un soggiorno a Cuba nei giorni precedenti e si era rivolta al pronto soccorso lamentando sintomi tipici della malattia.

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La dengue è un’infezione virale trasmessa dalla puntura di zanzare, in particolare della cosiddetta zanzara tigre.

I sintomi che in genere portano i pazienti al pronto soccorso includono febbre e dolori muscolari; nel caso di San Vendemiano, la diagnosi è stata confermata dai sanitari locali il 31 agosto.



Subito dopo il riscontro, il Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp), insieme all’amministrazione comunale di San Vendemiano, ha attivato le procedure previste per questi casi. Gli enti hanno predisposto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree in cui la donna ha soggiornato al rientro dal viaggio.



L’operazione di contrasto alle zanzare sarà concentrata entro un perimetro definito rispetto all’abitazione della persona interessata: le misure di disinfestazione interesseranno un’area compresa in un raggio di 200 metri dall’abitazione.



Le autorità sanitarie locali hanno coordinato l’intervento con il Comune per contenere il rischio di eventuali ulteriori trasmissioni sul territorio.