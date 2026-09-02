5 x 1000
HomericoveriCaso di Dengue a San Vendemiano: donna ricoverata a Conegliano, scatta disinfestazione...

Caso di Dengue a San Vendemiano: donna ricoverata a Conegliano, scatta disinfestazione straordinaria

Donna di San Vendemiano ricoverata a Conegliano per Dengue. Sisp e Comune avviano disinfestazione straordinaria

Balzaimo redattore
a cura di: Balzaimo redattore
Ricovero, paziente ricoverata in stanza di ospedale (foto da archivio)
(foto da archivio)

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Una donna residente a San Vendemiano è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano dopo che, il 31 agosto, i medici le hanno diagnosticato la dengue.

La paziente aveva appena fatto ritorno da un soggiorno a Cuba nei giorni precedenti e si era rivolta al pronto soccorso lamentando sintomi tipici della malattia.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare


La dengue è un’infezione virale trasmessa dalla puntura di zanzare, in particolare della cosiddetta zanzara tigre.

I sintomi che in genere portano i pazienti al pronto soccorso includono febbre e dolori muscolari; nel caso di San Vendemiano, la diagnosi è stata confermata dai sanitari locali il 31 agosto.

LEGGI ANCHE:


Subito dopo il riscontro, il Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp), insieme all’amministrazione comunale di San Vendemiano, ha attivato le procedure previste per questi casi. Gli enti hanno predisposto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree in cui la donna ha soggiornato al rientro dal viaggio.


L’operazione di contrasto alle zanzare sarà concentrata entro un perimetro definito rispetto all’abitazione della persona interessata: le misure di disinfestazione interesseranno un’area compresa in un raggio di 200 metri dall’abitazione.

5 x 1000


Le autorità sanitarie locali hanno coordinato l’intervento con il Comune per contenere il rischio di eventuali ulteriori trasmissioni sul territorio.

( aggiornato il
Balzaimo redattore
Balzaimo redattore
Giornalista professionista, pubblica con questo pseudonimo su La Voce di Venezia. redazione@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE