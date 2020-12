Cecilia Capriotti: il fidanzato Gianluca Mobilia, la figlia e la vita privata

Cecilia Capriotti è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP. L’ex naufraga è stata ufficializzata da Alfonso Signorini che l’ha definita “una tutta da scoprire, spiritosissima, con molta voglia di entrare nella Casa”. Nel 2018 partecipò a L’Isola dei Famosi uscendo al televoto dopo quattro settimane, ma oltre a quest’esperienza cosa si sa della 44enne ascolana? Chi è Gianluca Mobilia, attuale fidanzato di Cecilia Capriotti? Qual è la sua vita privata?

Cecilia Capriotti: la carriera e i problemi giudiziari

sponsor

Nata nel 1976 ad Ascoli Piceno, Cecilia Capriotti mosse i primi passi nello showbiz classificandosi quarta a Miss Italia 2000. Il primo a scommettere su di lei fu Lele Mora, che colpito dalla sua avvenenza la mise sotto contratto nella sua agenzia. La carriera della showgirl iniziò nel 2004 come valletta a Dribbling passando nel 2005 a La Vita in Diretta. Nel 2008 debuttò al cinema nel film No problem con Giorgio Panariello e Sergio Rubini, nel 2010 partecipò a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron. Uno dei suoi ruoli più celebri fu quello di Ada nella pellicola di Woody Allen To Rome with love.

Nel 2007 Cecilia Capriotti fu iscritta nel registro degli indagati dal magistrato Henry John Woodcock nell’ambito dell’inchiesta Vallettopoli per una presunta estorsione ai danni dal calciatore Francesco Coco. Nel 2008 fu scagionata da ogni accusa, mentre nel 2010 fu lei stessa vittima di estorsione da parte di un agente che le avrebbe chiesto soldi per lavorare in tv.

Gli ex fidanzati di Cecilia Capriotti

commercial



Dal 2008 al 2012 il fidanzato di Cecilia Capriotti fu l’imprenditore Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli. A Diva e Donna spiegò i motivi della rottura: “Purtroppo non mi batteva più il cuore. Quando l’amore è finito, è giusto dire basta. Dopo 4 anni e mezzo avevo bisogno di una svolta: o le nozze e i figli o accettare che le nostre vite si dividessero”. Successivamente la showgirl si unì allo stilista tedesco Philipp Plein, ex compagno di Ayda Yespica, ma la storia durò qualche mese. “Il mio ex fidanzato – confessò a Domenica Live – è stato ‘birichino’, aveva troppi contatti”. Nella stessa occasione confermò di avere un nuovo compagno ma di non voler ancora svelare la sua identità. Una secca smentita, invece, su un suo flirt con il calciatore Mattia Destro.

Cecilia Capriotti e il fidanzato Gianluca Mobilia

Dal 2014 il fidanzato di Cecilia Capriotti è l’imprenditore Gianluca Mobilia, che per Donnaglamour “si vocifera” abbia avuto delle storie con Manuela Arcuri, Serena Autieri e Eleonora Abbagnato. I due si conobbero a Panarea dove la showgirl era in vacanza con la mamma Alfredina. A conquistare il cuore della Capriotti fu un mazzo di rose accompagnato da un biglietto con un messaggio d’amore. Nel 2016 nacque la figlia Maria Isabelle, motivo per cui declinò la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2017 e alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. Nonostante abbia parlato più volte di matrimonio, le nozze con Gianluca Mobilia restano ancora un progetto. Nel 2017 ha dichiarato a Chi: “Ne farei dieci di figli! Nonostante il parto sia un trauma, lo riaffronterei. Tra qualche anno sì, non lascerei sola mia figlia”.

Al Grande Fratello VIP Cecilia Capriotti ritroverà Filippo Nardi, ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2018. Su di lui rilasciò parole al vetriolo “è una persona instabile e cattiva“: cosa accadrà nel reality? L’italo-inglese riserverà anche per lei battute di dubbio gusto? E se sì, interverrà il fidanzato?

Marie Jolie