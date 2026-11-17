Una sospensione senza precedenti nelle operazioni di volo ha scosso venerdì gli aeroporti degli Stati Uniti: la Federal Aviation Administration (Faa) ha fermato i decolli a livello nazionale per alcune ore dopo aver rilevato «problemi di comunicazione» che hanno interessato più centri di controllo del traffico aereo. Migliaia di voli sono stati cancellati o ritardati mentre i tecnici lavoravano per ripristinare le reti.



L’avviso pubblicato dalla Faa e diffuso con un Notam ha imposto il blocco di tutti i voli in partenza «fino a nuovo avviso» e ha chiesto che gli arrivi internazionali venissero valutati caso per caso. Per alcune ore successive all’ordine solo poche partenze tra scali statunitensi hanno ricevuto l’autorizzazione, prima di un graduale ritorno all’operatività dopo circa quattro ore.



Numeri discordanti delle società di monitoraggio hanno quantificato l’impatto. Cirium indica 8.200 cancellazioni, pari al 31% dei voli previsti per la giornata; FlightAware parla invece di oltre 10mila voli rinviati e di 1.700 cancellazioni. A questi si aggiungono migliaia di ritardi che hanno coinvolto rotte nazionali e internazionali.



La Faa ha attribuito la misura a «circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza», spiegando che i tecnici sono al lavoro per individuare la causa del malfunzionamento. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha confermato che «i tecnici della Faa stanno indagando sul problema» e ha promesso aggiornamenti non appena disponibili.



Il segretario per la Sicurezza interna Markwayne Mullin ha cercato di rassicurare sull’assenza di un’immediata minaccia esterna, affermando in modo netto: «Non è un altro 11 settembre». Mullin ha precisato che diverse agenzie sono impegnate nella gestione dell’emergenza e che, pur non potendo al momento stabilire quanto durerà lo stop, non intende parlare di una crisi in corso. La Cnn, citando fonti della Faa, ha riferito che al momento viene esclusa l’ipotesi di un attacco informatico.



L’origine del blocco sembra essere stata segnalata in alcuni centri prima che la misura diventasse nazionale: la Faa aveva già interrotto il traffico aereo a Chicago per problemi alle comunicazioni, con scali come Midway che hanno sospeso le operazioni a terra. Poco dopo la diffusione dell’avviso ufficiale, il sito della Faa che raccoglie i messaggi relativi al controllo del traffico è risultato irraggiungibile, cancellando temporaneamente decine di avvisi consultabili fino a quel momento.



Sul fronte internazionale, la Faa ha chiesto a Eurocontrol di sospendere il traffico diretto verso gli Stati Uniti: la decisione ha interessato i 42 Paesi membri dell’organizzazione, che comprende anche Israele. Nel frattempo Flightradar24 segnalava oltre tremila aeromobili già in volo con destinazione Usa quando è scattato il blocco; circa 30mila partenze erano programmate dalle ore immediatamente precedenti l’ordine federale. Gli effetti si sono fatti sentire anche in Europa, dove cancellazioni e ritardi si sono succeduti su rotte transatlantiche, tra cui un volo da Heathrow a New York cancellato.



Non solo aviazione: anche il National Weather Service ha registrato disservizi su internet e nelle comunicazioni, avvertendo gli utenti di possibili difficoltà di accesso ai dati e confermando che i tecnici erano al lavoro per risolvere i problemi.



Le autorità italiane hanno messo in allerta le sedi diplomatiche. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti seguono l’evolversi della situazione in raccordo con le autorità locali. Per segnalazioni o necessità i cittadini possono contattare l’Ambasciata italiana a Washington al numero +1 (202) 2573753 o l’Unità di crisi del ministero al +39 0636225, oppure scrivere a unita.crisi@esteri.it.