Il Tribunale di Milano ha avviato l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut per un anno, dopo accertamenti che hanno messo in luce presunte lacune nei controlli antiriciclaggio e operazioni sospette per complessivi 76,5 milioni di euro.

La società con sede in Lituania non risulta indagata e assicura che i servizi per i clienti non subiranno interruzioni.



L’azione giudiziaria segue due filoni d’indagine condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano sotto la direzione del pm Paolo Storari. Il primo nasce da un’ispezione antiriciclaggio su una controllata del gruppo dedicata alle criptovalute.

Durante i controlli agli operatori sarebbero state contestate oltre un milione di violazioni legate alla verifica dell’identità dei clienti, alla conservazione dei dati e a numerose omissioni nelle segnalazioni di operazioni sospette.



Il secondo filone trae origine da un’inchiesta per frode fiscale che ha evidenziato l’uso di conti aperti presso Revolut per la commissione di reati tributari. Dalle verifiche è emerso che tra i correntisti risultavano persone già coinvolte in procedimenti penali per riciclaggio o reati fiscali.



Gli investigatori hanno esaminato in dettaglio 24 posizioni di clienti residenti nell’area milanese e coinvolti in procedimenti penali. In quel campione altre banche avevano presentato 112 segnalazioni di operazioni sospette fra gennaio 2023 e luglio 2024. Revolut, secondo gli accertamenti citati dagli inquirenti, non avrebbe inviato segnalazioni analoghe.



Le indagini hanno messo in relazione alcune movimentazioni con società riconducibili a tre indagati ritenuti vicini alla cosca della ’ndrangheta Farao‑Marincola. Altri conti sarebbero collegati a soggetti coinvolti nell’inchiesta sulla cosiddetta «banca occulta» delle mafie, il presunto circuito attraverso cui sarebbero stati riciclati proventi illeciti.



Gli inquirenti segnalano poi un episodio ritenuto emblematico: nel novembre 2023 quattro persone sottoposte a sequestro preventivo avrebbero fatto sparire 3,8 milioni di euro. Solo nel giugno 2025 le autorità avrebbero scoperto che quei soggetti erano titolari di conti presso Revolut. La mancata tempestiva individuazione delle posizioni avrebbe ostacolato le misure cautelari; per la Procura l’inadeguatezza dei controlli avrebbe consentito di sottrarre o movimentare oltre 4,6 milioni di euro ricompresi in misure patrimoniali cautelari.



Nel complesso il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha parlato di un «modello gestionale stabile» che — a giudizio degli investigatori — avrebbe agevolato trasferimenti, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro, somme che secondo la Procura sarebbero state intercettate applicando correttamente le norme antiriciclaggio.



Il provvedimento del Tribunale non costituisce un accertamento di responsabilità penale né blocca le attività della succursale. L’obiettivo dell’amministrazione giudiziaria è intervenire sulle carenze organizzative per evitare che continuino ad agevolare condotte illecite.



Sono stati nominati due amministratori giudiziari: l’avvocata Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini. A loro il compito di affiancare gli attuali vertici di Revolut Italia nelle verifiche e nelle correzioni richieste.



Revolut ha comunicato la piena collaborazione con le autorità italiane e ha garantito che, pur non potendo commentare singoli conti o procedimenti in corso, i servizi bancari retail e commerciali in Italia continueranno a operare normalmente, senza interruzioni per i clienti. La capogruppo con sede in Lituania non risulta indagata.



L’udienza relativa all’amministrazione giudiziaria è stata fissata per il 25 febbraio 2027.