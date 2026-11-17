Comune di Venezia e Reyer Arena Srl hanno siglato il contratto di concessione per la gestione della nuova Arena che sorgerà a Tessera, nel complesso del Bosco dello Sport. Reyer Arena Srl è società di scopo costituita dalla Reyer Venezia che si è impegnata per un periodo di 40 anni.

L’impegno economico è di circa 154 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal contratto, le risorse messe a disposizione serviranno a completare e migliorare l’impianto, oltre che a coprire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e il canone concessorio stabilito con il Comune. Fin da subito Reyer Arena Srl ha annunciato l’avvio dei lavori di propria competenza.



La società di scopo nasce dall’investimento della Reyer Venezia, storica realtà del basket italiano, e la concessione riguarda un’area inserita nel Bosco dello Sport di Tessera. Tessera è una frazione del territorio comunale vicina all’aeroporto Marco Polo, scelta dall’amministrazione per concentrarvi infrastrutture sportive e spazi per eventi.



L’Arena avrà una capienza superiore alle 10.000 persone e sarà destinata non solo alle partite ufficiali della Reyer, ma anche a concerti di grandi dimensioni, spettacoli, convention aziendali e manifestazioni sportive di altre discipline. L’obiettivo dichiarato è trasformare la struttura in uno dei principali poli per l’intrattenimento e i grandi eventi dell’area del Nord-Est.



Dal punto di vista comunale, il sindaco Simone Venturini ha sottolineato che con questo atto il Bosco dello Sport completa la sua configurazione. L’intesa porta così a regime un pezzo importante dell’offerta infrastrutturale cittadina, in un’area che l’amministrazione punta a valorizzare per attrarre eventi e attività tutto l’anno.



Il piano finanziario della Reyer contempla l’uso dei fondi per interventi strutturali e per la gestione ordinaria, con l’obbligo di realizzare quanto necessario per rendere l’impianto pienamente operativo secondo le finalità previste. La durata quarantennale della concessione dà al progetto una prospettiva di lungo periodo, utile per ammortizzare gli investimenti e programmare attività continuative.



L’Arena, da oltre 10.000 posti, ospiterà, oltre alle partite ufficiali della Reyer, grandi concerti, spettacoli, convention, eventi aziendali e manifestazioni di altre discipline sportive.