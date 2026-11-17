Ravenna — Ronaldinho è tornato a calcare un campo ufficiale e il suo ritorno ha acceso lo stadio Bruno Benelli: il Ravenna ha battuto il Forlì 2-0 nella partita di Lega Pro Serie C, con il brasiliano protagonista per 45 minuti.

Il fuoriclasse, Pallone d’Oro 2005, è rientrato in campo a undici anni dall’ultima apparizione ufficiale. Nei primi quarantacinque minuti ha sfiorato l’assist su calcio d’angolo ed è stato determinante nell’azione che ha portato al gol del vantaggio firmato da Donati.

All’uscita dal campo il campione 46enne ha compiuto un giro d’onore sotto la curva, ricevendo applausi scroscianti e una standing ovation: al termine del gesto si è inchinato verso la tifoseria. A fine gara ha lasciato aperta la possibilità di un nuovo ritorno, con la battuta rivolta alla società: “Se il presidente mi chiama, torno”.

In tribuna e sulle gradinate la giornata è stata vissuta come una festa; i tifosi hanno accolto con entusiasmo la presenza dell’ex campione e già immaginano quale potrebbe essere la richiesta da rivolgere alla società in caso di un’eventuale chiamata.