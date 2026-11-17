Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver esploso tre colpi di pistola contro il padre, nella tarda serata di ieri in un’area campestre di Orta di Atella, lungo la strada provinciale 22.

Secondo gli accertamenti degli investigatori, il giovane avrebbe usato una pistola calibro 6,35 e avrebbe colpito il padre, un uomo di 53 anni, in più parti del corpo.

La vittima ha riportato una ferita addominale con perforazione intestinale, una lesione all’anca sinistra e una alla caviglia destra. È stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata; al momento non risulterebbe in pericolo di vita.

All’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite familiare legata alla presunta sottrazione di circa 300 euro, somma che il ragazzo avrebbe accusato il padre di aver preso.

I carabinieri delle stazioni di Marcianise e di Orta di Atella hanno arrestato il 17enne che è stato accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza, dove resta a disposizione della magistratura.