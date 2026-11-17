Il Belgio ha vinto 4-1 contro l’Italia a Bruxelles il 15 novembre 2026, ponendo fine all’avventura degli azzurri nella Nations League 2026-2027.

La nazionale guidata da Roberto Mancini è stata eliminata: la partita è stata controllata dalla squadra belga, che ha prevalso sia sul piano tecnico sia su quello fisico.

Kevin De Bruyne è stato il punto di riferimento dei padroni di casa nella gara, con il Belgio che ha così ottenuto la qualificazione per le fasi finali del torneo.

Insieme al Belgio si qualifica anche la Francia, che completa il quadro delle squadre promosse alla fase successiva.