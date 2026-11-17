Bruxelles, 15 novembre 2026 — Il Belgio ha sconfitto l’Italia 4-1 nella fase a gironi delle qualificazioni di Nations League, risultato che condanna gli azzurri all’eliminazione dalla corsa ai quarti di finale.

La nazionale italiana si era portata in vantaggio all’inizio della partita con Francesco Pio Esposito, ma non è riuscita a mantenere il controllo del match. Sugli sviluppi di un contropiede, Diego Moreira ha anticipato il portiere Gianluigi Donnarumma e ha segnato la rete che ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1.

Il successo belga in casa elimina così l’Italia dalla competizione nella fase a gironi delle qualificazioni di Nations League.