5 x 1000
HomevoliMalpensa, principio d'incendio a bordo di un aereo a causa di un...

Malpensa, principio d’incendio a bordo di un aereo a causa di un powerbank

Powerbank in bagaglio a mano provoca fumo su volo easyJet a Malpensa: aeroporto sospeso, due contusi. Aperta inchiesta ANSV.

Laura Beggiora
a cura di: Laura Beggiora
Norme per chi rientra dall'estero
(foto di archivio)

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Un principio d’incendio provocato da un powerbank a bordo di un volo easyJet ha costretto ieri pomeriggio allo stop temporaneo delle attività a Malpensa. L’allarme è scattato durante il rullaggio, con il comandante che ha segnalato fumo in cabina e dichiarato “may day”.


L’aereo era in movimento dal terminal verso la pista da cui avrebbe dovuto decollare per Praga. In base a quanto ricostruito dalle autorità aeroportuali, il problema è scaturito da un dispositivo di accumulo di energia elettrica contenuto nel bagaglio a mano di un passeggero.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare


Per consentire lo sbarco rapido e sicuro dei passeggeri sono stati attivati gli scivoli d’emergenza, come previsto dalle procedure. Durante l’evacuazione con procedura di emergenza due persone hanno riportato contusioni e sono state valutate dal personale sanitario; non sono state segnalate ferite gravi.


L’evento ha avuto ripercussioni sull’operatività dello scalo. Dalle 17.30 è stata disposta la sospensione di alcune attività: per circa un’ora l’aeroporto ha funzionato in modo limitato, utilizzando solo la pista 35L, in attesa dello spostamento del velivolo interessato e delle verifiche di sicurezza necessarie.

LEGGI ANCHE:


Alle 19.30 Malpensa è tornata pienamente operativa, con la riapertura anche della pista 35R. Le autorità aeroportuali hanno coordinato le operazioni di rimozione dell’aeromobile e gli accertamenti tecnici sul punto di origine del principio d’incendio.


I powerbank, come quello coinvolto nell’incidente, contengono batterie al litio che, se danneggiate o malfunzionanti, possono provocare surriscaldamento e incendi. Per questo motivo le normative internazionali sul trasporto aereo — e le regole operative delle compagnie — prevedono limitazioni sul loro trasporto: i dispositivi di questo tipo devono essere generalmente portati in cabina e non stivati in bagagli imbarcati.

5 x 1000


In particolare, le disposizioni riconosciute a livello internazionale richiedono che i dispositivi con capacità superiore a determinate soglie siano dichiarati e, in alcuni casi, necessitino dell’autorizzazione della compagnia. Le regole servono a ridurre il rischio di incendi in stiva, dove l’intervento immediato è più complesso.


L’episodio di ieri a Malpensa riporta l’attenzione su comportamenti pratici per i passeggeri: tenere i powerbank nel bagaglio a mano, evitare di trasportare dispositivi visibilmente danneggiati e seguire le indicazioni della compagnia aerea riguardo a limiti di capacità e modalità di trasporto.


Sul piano operativo, l’intervento ha coinvolto il personale di bordo, i servizi di emergenza aeroportuali e il controllo del traffico. L’uso degli scivoli e la rapida evacuazione hanno evitato conseguenze più gravi, ma hanno comunque comportato disagi ai passeggeri e ritardi alle rotte programmati per la serata.


Le autorità competenti stanno ora valutando le dinamiche dell’accaduto per ricostruire con precisione cosa abbia innescato il principio di incendio all’interno del bagaglio a mano. Le verifiche tecniche saranno fondamentali per chiarire eventuali responsabilità e per fornire indicazioni su eventuali misure di prevenzione aggiuntive.


L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l’apertura di una inchiesta di sicurezza.

( aggiornato il
Laura Beggiora
Laura Beggiora
Giornalista, speaker radiofonica e presentatrice tv. Curatrice di eventi, trasferita in Veneto dopo lunga permanenza in Toscana. Ospite in alcune trasmissioni di Canale 5. laura_b@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE