Sei-centomila processori H200 di Nvidia sono bloccati a Hong Kong in attesa dell’autorizzazione per entrare in Cina. Sono tra i chip più potenti per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e il caso è emerso proprio mentre, tra le elezioni di midterm negli Usa e le dimissioni del fondatore di Nvidia Jen‑Hsun Huang — avvenute dopo uno scandalo definito a metà strada tra spionaggio e sesso — la tensione tecnologica tra Stati Uniti e Cina resta alta.

Dietro il blocco non ci sono misure di Washington, ma una scelta di Pechino: frenare importazioni che possano aumentare la dipendenza tecnologica dal protagonismo di un’azienda straniera. Il nodo, secondo gli analisti citati, è che l’IA è ormai questione di sovranità nazionale, sicurezza e potenza industriale.

La competizione si gioca su più fronti: non solo chip e data center, ma anche energia, dati per l’addestramento, infrastrutture di rete, talenti e applicazioni militari. Un rapporto dello Stanford Institute for Human‑Centered AI segnala che il divario tra i migliori modelli statunitensi e quelli cinesi si è quasi azzerato: a marzo il vantaggio degli Usa risultava pari al 2,7%.

La capacità economica però resta sbilanciata. Nel 2025 gli investimenti privati in IA negli Stati Uniti hanno raggiunto 285,9 miliardi di dollari, contro i 12,4 miliardi della Cina. Nonostante ciò, casi come quello dell’azienda cinese DeepSeek mostrano che per sviluppare modelli competitivi non sempre sono necessari i grandi investimenti computazionali delle Big Tech americane.

Questa dinamica si traduce in vantaggi di costo e diffusione. Alcune società occidentali stanno già adottando algoritmi cinesi perché più economici. È il caso segnalato di Revolut, che avrebbe spostato circa 2.000 ingegneri software dall’uso di servizi di Anthropic e OpenAI a GLM, un modello della cinese Z.ai; secondo Revolut la spesa è oggi circa un decimo rispetto al passato.

Per l’investitore Francesco de Mojana, la Cina possiede molte delle condizioni per emergere come protagonista dell’IA: rete elettrica sviluppata, capacità produttiva estesa, accesso a materie prime e competenze di sviluppo tecnologico, con costi in calo. Laura Sanità, docente al Dipartimento di Computing Sciences dell’Università Bocconi, osserva inoltre che molti modelli cinesi sono «open weight», cioè scaricabili, eseguibili localmente e personalizzabili, offrendo maggior controllo sui dati e sulla privacy rispetto ai modelli proprietari statunitensi.

Sul terreno infrastrutturale gli Stati Uniti restano però leader per numero di data center: ospitano 5.427 strutture, oltre dieci volte più di qualunque altro Paese. La supremazia americana non è però totale: la produzione dei chip più avanzati dipende in larga misura da TSMC, il principale produttore taiwanese, ponendo una dipendenza industriale nella regione di maggiore tensione geopolitica vicino alla Cina.

Anche la dimensione militare entra nella contesa. Un rapporto del Government Accountability Office degli Stati Uniti evidenzia come gli avversari stiano investendo in capacità di IA che possono alterare gli equilibri della sicurezza internazionale. Secondo il documento, non conta soltanto chi possiede l’algoritmo più potente, ma chi riesce a integrarlo più rapidamente nelle strutture militari.

L’Europa, intanto, rischia di rimanere un territorio d’uso per tecnologie sviluppate altrove. A giugno la Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure per rafforzare la sovranità tecnologica su semiconduttori, cloud, IA e open source. Per De Mojana le divisioni interne europee hanno disperso opportunità e l’uso esclusivo di IA straniere esporrebbe aziende e dati a tecnologie non controllate, creando potenziali nuove vulnerabilità. Sanità avverte poi del pericolo di una scienza a due velocità: licenze proprietarie troppo onerose potrebbero escludere parte della comunità scientifica dall’accesso agli strumenti migliori.

La vicenda dei chip H200 bloccati a Hong Kong è dunque un episodio concreto in una partita più ampia, che coinvolge economie, infrastrutture e sicurezza e che impone decisioni strategiche su investimenti, produzione e governance dell’intelligenza artificiale.