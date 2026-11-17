Bruxelles, 15 novembre 2026 — Il Belgio ha battuto l’Italia 3-1 nella partita valida per la fase a gironi della UEFA Nations League. Il terzo gol dei padroni di casa è arrivato al 26′ e ha definitivamente allungato le distanze.

Nel giro di 11 minuti è arrivato il terzo centro belga: Jeremy Baffour Doku ha iniziato l’azione dal limite dell’area, ha superato con una serie di dribbling i difensori azzurri e ha concluso con il mancino, trasformando in rete l’azione partita dalla fascia.

La rete di Doku ha cambiato l’inerzia del match, fissando il punteggio sul 3-1 per il Belgio nella gara giocata a Bruxelles per la Nations League.