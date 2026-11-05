Allarmi bomba in Europa: l’allarme in una mail anonima in italiano

Un’ondata di allarmi bomba ha scosso i cieli europei nella mattinata, costringendo più aerei a cambiare rotta o ad atterrare accompagnati da caccia militari. Tra i voli interessati ci sono due collegamenti con destinazione Roma, per i quali le segnalazioni sarebbero partite da un’unica e-mail anonima redatta in italiano.



A Fiumicino è atterrato regolarmente un velivolo Finnair partito da Helsinki dopo essere stato scortato da jet dell’Aeronautica Militare. L’intervento degli strumenti di sicurezza e della squadra a terra è avvenuto secondo le procedure previste in questi casi.



Un Airbus A320 della compagnia Aer Lingus, con 157 persone a bordo e in partenza da Dublino diretto a Roma, è stato deviato e ha effettuato un atterraggio d’emergenza nella base militare francese di Évreux. Secondo quanto segnalato, il velivolo è stato scortato da un caccia Rafale francese.



Dallo scalo di Milano Malpensa è decollato un Airbus A321 di Wizz Air diretto a Varsavia che invece è stato dirottato verso Vienna, dove è atterrato sotto il controllo delle autorità aeroportuali locali. Sempre nelle stesse ore, un Boeing 737 Max della compagnia polacca Lot, partito da Varsavia, è giunto regolarmente a Bruxelles dopo gli accertamenti di rito.



Secondo fonti investigative, l’allarme che ha riguardato i due voli con arrivo a Roma è nato da una singola e-mail anonima, inviata nelle prime ore del mattino ad Aeroporti di Roma e ad altre società collegate allo scalo. Le autorità hanno avviato le verifiche per stabilire l’origine e la natura del messaggio.



Non si tratta di un episodio isolato. Nei giorni precedenti erano già stati registrati una decina di allarmi simili in diversi Paesi europei. A seguito delle ispezioni non è stato rinvenuto alcun ordigno, hanno riferito le autorità coinvolte.



Tra i voli segnalati nei giorni scorsi ci sono almeno quattro collegamenti Ryanair, incluso un altro Dublino-Roma, oltre a velivoli di Sas, Lot e Wizz Air. In alcuni casi le segnalazioni hanno comportato dirottamenti, controlli approfonditi e brevi chiusure temporanee di scali.



A Roma-Fiumicino, in particolare, due aerei della Ryanair erano stati sottoposti alle operazioni di bonifica dopo una segnalazione anonima. Le attività di verifica e la successiva ripresa del servizio sono state gestite dalle squadre specializzate presenti in aeroporto.



Altri episodi recenti si sono verificati anche al di fuori dell’Italia. Un aereo della Lot in arrivo da Londra-Heathrow è stato deviato tra gli scali di Varsavia, dal Chopin a Modlin. In Bulgaria, due aeromobili in avvicinamento a Sofia sono stati controllati in seguito a segnalazioni inviate via e-mail al Ministero dell’Interno del Paese.



Il giorno precedente un volo Wizz Air in partenza da Londra-Luton e diretto a Sofia è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Budapest, scortato da caccia ungheresi. Anche in quel caso le verifiche non avevano portato all’individuazione di dispositivi esplosivi.



Nella mattinata è stata altresì rilanciata dagli organi di informazione la notizia relativa a un ulteriore volo Wizz Air partito da Milano Malpensa e diretto a Bucarest: secondo Sky News, citando l’intelligence romena, il volo identificato come WMT3064 è atterrato in sicurezza nella capitale della Romania. Sono in corso accertamenti da parte di personale autorizzato nell’aeroporto di Bucarest.