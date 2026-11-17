A Bruxelles, il Belgio ha battuto l’Italia 4-1 nella fase a gironi della UEFA Nations League. Il risultato è arrivato nella serata del 15 novembre 2026.

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha commentato la sconfitta riconoscendo la superiorità degli avversari e sottolineando come la sua squadra abbia pagato anche un certo livello di stanchezza.

Mancini ha definito l’incontro «una serata no» e ha aggiunto che si tratta di episodi che possono accadere «anche in un percorso di miglioramento», sottolineando comunque il valore del lavoro in corso.

La partita fa parte del raggruppamento della Nations League: il ct ha indicato nel confronto odierno un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere precedentemente dalla squadra.