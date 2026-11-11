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Moretti torna ai domiciliari: sconterà a Roma la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio

Mauro Moretti ai domiciliari a Roma dopo quattro mesi in carcere: sconterà la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. La legale parla di tutela della salute.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie, è stato trasferito ai domiciliari e sconterà nella sua casa di Roma la condanna a cinque anni per la strage di Viareggio. La decisione arriva dopo quattro mesi trascorsi in carcere.

Secondo quanto riportato, Moretti è apparso visibilmente dimagrito di circa 15 chili rispetto all’ingresso in carcere. La sua legale ha commentato il provvedimento sottolineando che esso riconosce la tutela della salute.

La misura segna una fase nuova nell’esecuzione della pena inflitta per i fatti legati alla strage di Viareggio. Non sono stati riportati altri dettagli sulle disposizioni specifiche relative agli arresti domiciliari.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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