Etichetta israeliana su un drone ucraino caduto in Russia, l’indirizzo di produzione porta alla provincia di Caserta

11 novembre 2026 — Un velivolo senza pilota ucraino precipitato in territorio russo era provvisto di un’etichetta che riportava il logo dell’azienda israeliana HiSkySat e l’indirizzo dello stabilimento di produzione in provincia di Caserta.

L’indicazione sull’etichetta coincide, si legge nella ricostruzione, con la sede di un’azienda italiana che si occupa di apparecchiature hitech. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul tipo di componenti né sul circuito commerciale che ha portato la tecnologia sul velivolo.

La presenza del marchio e dell’indirizzo ha attirato l’attenzione delle autorità di Mosca, che considerano la tecnologia in questione di natura dual use e oggetto di scrutinio nell’ambito del conflitto.

Fra le reazioni riportate figura anche quella del miliardario russo Malofeev, che ha annunciato minacce di ritorsioni contro Roma legate al ritrovamento dell’etichetta sul drone.

I fatti, così come ricostruiti, pongono al centro il tema dei rapporti fra paesi terzi, forniture tecnologiche e controllo dei dispositivi utilizzati nei teatri di guerra.