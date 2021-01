Brando Giorgi a L’Isola dei Famosi 2021? Reality in Honduras? Le nuove indiscrezioni

C’è un nuovo nome tra i possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 e a rivelarlo è TV Blog. Dopo Asia Argento ecco spuntare Brando Giorgi, attore romano noto per i suoi ruoli in Incantesimo, Vivere, Centovetrine e altre fiction tv. Non solo: sempre da Tv Blog arriva la conferma che la prossima edizione del reality si terrà in Honduras.

Brando Giorgi a L’Isola dei Famosi 2021?

“Oggi siamo in grado di aggiungere il nome di uno dei naufraghi prossimi venturi che quasi sicuramente faranno parte del cast de L’Isola dei Famosi 2021“. Sono queste le parole con cui Tv Blog anticipa uno dei prossimi concorrenti: “Il personaggio famoso in questione è Lelio Sanità di Toppi, conosciuto al grande pubblico con il nome d’arte Brando Giorgi“. La news è stata accolta con entusiasmo da Fabiano Minacci di Biccy.it che ha definito il 54enne “un bel DILF felicemente sposato e con prole. E a seguire, una provocante foto dell’interessato in slip neri.

Chi è Brando Giorgi

Brando Giorgi iniziò la carriera al cinema con Cattive Ragazze (1992) e Abbronzatissimi 2 (1993). Ma la popolarità la raggiunse in tv con fiction come Incantesimo (2001), Vivere (2002-2007), Vento di ponente (2004), Moglie a pezzi (2008), Il Sangue e la Rosa (2008), Caterina e le sue figlie 3 (2010), Don Matteo (2010), Centovetrine (2012-2013), Un Posto al sole (2017) e L’Allieva 3 (2020) – senza dimenticare un cameo in Camera Cafè nel 2017. Nel 2008 ritornò sul grande schermo in La Morte di Pietra seguito da Tieni a Me (2009) e Canto finale (2015). Nel 2007 prese parte alla seconda edizione di Notti sul Ghiaccio con Milly Carlucci arrivando sesto. Per Biccy.it Brando Giorgi sarebbe stato “a un passo dall’entrare al Grande Fratello VIP” di quest’anno che alla fine “gli ha preferito un’altro attore, Massimiliano Morra“.

Negli anni ’90 ebbe una lunga relazione con la cantante Mietta che lo volle nei videoclip di Gente comune e Acqua di mare. Attualmente sposato con l’attrice Daniela Battizzocco, Brando Giorgi ha due figli, Camilla e Niccolò.

L’Isola dei Famosi 2021 in Honduras

Dalle pagine di Tv Blog arriva anche la conferma sulla location: L’Isola dei Famosi 2021 si svolgerà in Honduras nonostante la pandemia e le relative restrizioni. Una notizia che il sito dà “ragionevolmente per certa”:

“Dopo aver pensato ad altri luoghi dove ambientare il programma – si legge – fra i quali le stupende isole Canarie, pare davvero che la produzione del programma abbia deciso di restare dove stava”, in Honduras, “nei luoghi cioè già famigliari alla troupe di Canale 5 che da anni realizza questa trasmissione”.

Nessuna novità invece sul giorno d’inizio sebbene le date più probabili restino quelle di lunedì 8 e lunedì 15 marzo, subito dopo Sanremo. Grande Fratello VIP permettendo.

Altri concorrenti de L’Isola dei Famosi?

Secondo Biccy.it ai 47 nomi già elencati su queste pagine si sommerebbero altre due concorrenti: la transgender Rebecca De Pasquale del Grande Fratello 14 e Lucia Bramieri del Grande Fratello 15 che si sono auto-candidate per L’Isola dei Famosi.

Senza dimenticare una terza auto-proposizione che sembrerebbe saltata: quella di Federica Lepanto, vincitrice dell’ultimo GF di Alessia Marcuzzi ed ex tentatrice di Temptation Island. La ragazza ha infatti annunciato tramite il profilo instagram della madre di essere incinta.

Marie Jolie