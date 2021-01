Quando termina il Grande Fratello VIP? Lo ''scoop'' di Gabriele Parpiglia

Non bastavano le indiscrezioni di Tv Blog che parlavano di un Grande Fratello VIP prorogato al 26 gennaio. Secondo il giornalista di Chi Gapriele Parpiglia il reality subirebbe un nuovo (mini) slittamento che porterebbe la finale a domenica 28 febbraio. o addirittura ai “primi di marzo“. L’edizione di quest’anno, dunque, batterebbe ogni record superando i 171 giorni di programmazione. Ma quando termina il Grande Fratello VIP? Andiamo nei dettagli.

Gabriele Parpiglia sul Grande Fratello VIP

sponsor

Gabriele Parpiglia è intervenuto nello streaming di Capodanno Ciao 2020 io esco organizzato dal sito Biccy.it. Alla conduttrice Soleil Sorge il giornalista ha rivelato: “Il Grande Fratello VIP non finirà i primi di febbraio ma il 28 febbraio, quindi allunga ancora una volta. Questo significa che l’Isola (dei Famosi) può essere un punto interrogativo. Il 28 febbraio o i primi di marzo, quindi il GF VIP ufficialmente allunga la sua messa in onda”.

commercial



La notizia non è ufficiale ma, considerando che Parpiglia lavora con Signorini, parlare di “primi di marzo” lascia aperta l’ipotesi di voler “sfidare Sanremo”.

E anche Tv Blog, sebbene indicasse come data della finale “venerdì 26 febbraio, una settimana prima dell’inizio del Festival“, aggiungeva “di cui proprio in queste ore si stanno accendendo alcune polemiche sul pubblico che dovrà riempire le poltrone rosse del teatro Ariston”. Un accenno alla situazione di incertezza che avrebbe favorito il reality Mediaset? Questo, comunque, fino al 31 dicembre.

Amadeus batte il Grande Fratello VIP

A far riflettere gli autori potrebbe essere lo share di Capodanno. Su Rai Uno L’Anno che verrà di Amadeus ha totalizzato 6.608.000 telespettatori (28,07% di share) durante l’anteprima e 8.152.000 (33,95% di share) nel corso dello show. Il Grande Fratello Vip, Speciale Capodanno si è invece fermato a 2.899.000 toccando uno share del 12,94%: una débâcle, considerando che l’ultima puntata del reality aveva raggiunto 3.663.000 telespettatori e il 20,18% di share. Difficile, quindi, che gli autori tentino un azzardato testa-a-testa contro la corazzata sanremese. In ogni caso, Sanremo o non Sanremo, il Grande Fratello VIP ci accompagnerà per altri due mesi.

I commenti sul web

Su Twitter Volgaveamove scrive: “Credo che Tommaso Zorzi condurrà anche Pasqua, perché hanno appena confermato che il GFVIP finirà il 28 febbraio ed è probabile continui ancora, ed è probabile che entri qualcun altro. Ancora più probabile che ci chiudano tutti in Psichiatria”. Gli fa eco Pier che aggiunge: “Ma che p***e, sto GFVIP è proprio infinito, quelli sono scarichi non ce la fanno più”.

L’allungamento del reality è sintomo del “declino totale di Mediaset” scrive InvisibleBoy su Biccy.it, perché “potranno fare tutti i poli europei che vogliono, ma questo ormai è un colosso dai piedi d’argilla, una scatola vuota che sta implodendo su se stessa”.

Poco sotto, Riccardo ipotizza una finale a marzo perché “semplicemente gli conviene, gli costa meno continuare questo che creare nuovi show e il suo pubblico ce l’ha sempre” mentre Kether è più scettico/a: “sento che Sanremo possa essere il limite estremo: 15 giorni in più, sparandosi in mezzo bassi ascolti per la kermesse, non lo reggerebbero”.



Per sapere quando termina il Grande Fratello VIP, quindi, non ci resta che attendere altri aggiornamenti.

Marie Jolie