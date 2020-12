Quando inizia L’Isola dei Famosi 2021? Chi è la conduttrice? Chi sono i concorrenti?

Mediaset si prepara a una lunga stagione reality. Dopo l’allungamento del Grande Fratello VIP al 15 febbraio, già si parla de L’Isola dei Famosi che dovrebbe seguirlo a ruota su Canale 5. A rilasciare le prime indiscrezioni è stato TvBlog che ha parlato di date, della conduttrice e anche della possibile location, vista la difficoltà di raggiungere l’Honduras in tempi di pandemia.

Quando inizia l’Isola dei Famosi? Dove si svolgerà? Chi sarà al timone? Chi saranno i concorrenti?

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2021?

In un articolo datato 2 dicembre TvBlog confermava la presenza del programma indicando come fonte i “così detti listini della concessionaria di pubblicità Mediaset”. Il sito ha specificato che “Publitalia dà per certa la presenza de L’Isola dei Famosi precisamente subito dopo la chiusura del Grande Fratello VIP 5″ ipotizzando che la quindicesima edizione del reality potrebbe partire “tra la seconda metà del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo 2021“.

La location

Per quanto riguarda la location, ci sarebbero dubbi nel confermare l’Honduras visto il prolungarsi delle restrizioni. Secondo TvBlog sarebbero in atto “ballottaggi” con altre mete più vicine al nostro continente, ventilando le Isole Canarie già nominate il 4 novembre. Già in quell’occasione si era detto che, nel caso L’Isola dei Famosi “saltasse”, non ci sarebbero piani alternativi per la primavera. Niente quindi “Grande Fratello nip made in Barbara D’Urso”.

L’ipotesi La Fattoria

Il 30 novembre Davide Maggio scriveva che, nella malaugurata ipotesi in cui il coronavirus chiuda le porte a L’Isola dei Famosi, la seconda opzione sarebbe una nuova edizione de La Fattoria. Il reality, fermo dal 2009, verrebbe riportato in auge con la conduzione di Ilary Blasi. Ma a distanza di un mese anche questa opzione sembra scartata. “Al momento non ci sarebbe nessun piano B – si legge su TvBlog – qualcosa cioè che possa sostituire la carta “isola” nel palinsesto primaverile di Canale 5 e secondo le informazioni in nostro possesso, men che meno una nuova serie della Fattoria, di cui era circolata voce sul web”.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi 2021

Analizzando le precedenti edizioni, si evince come i conduttori de L’Isola dei Famosi siano stati solamente tre: Simona Ventura dal 2003 al 2011, Nicola Savino nel 2012, e dopo il passaggio a Mediaset, Alessia Marcuzzi dal 2015 al 2019. Tuttavia proprio nell’ultima stagione si sarebbe verificato un calo degli ascolti che farebbe propendere per una nuova gestione. La nuova conduttrice sarebbe Ilary Blasi, il cui nome sembra confermato da numerose fonti, primo tra tutti TvBlog. Ad affiancarla, nel ruolo di inviato, ci sarebbe Alvin che ha condiviso con lei la sfortunata esperienza in Eurogames.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021

Nonostante sia prematuro fare dei nomi, TvBlog ha avanzato la possibilità che a prendere parte a L’Isola dei Famosi ci possa essere Asia Argento. “La figlia del grande regista Dario – ha scritto il 9 dicembre – sarebbe in cima alla lista dei nomi che la produzione del programma vorrebbe reclutare”. Blasting News parla inoltre dell’attore turco Can Yaman che “che, stando alle anticipazioni, sarebbe corteggiato da Mediaset per rivestire il ruolo di naufrago”. Lo stesso sito inserisce tra i papabili gli ex tronisti Lucas Peracchi, Sossio Aruta e Lorenzo Ricciardi, l’ex marito di Tina Cipollari Chicco Nalli, l’attore Marco Baldini e la modella venezuelana Mila Suarez.

Non si sa quando inizia l’isola dei Famosi 2021, ma il valzer dei nomi è già cominciato.

Marie Jolie