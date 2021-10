Due Coca-Cola (per fare pipì) a Venezia? 8 euro (al banco). Lettere

Gentile cronista,

premetto che sono di Treviso, non sono di provenienza “locale” e forse questo conta ancora nella vostra città.

Lunedì 25 ottobre, mi trovavo con mia figlia, in gita a Venezia con altre famiglie e compagne di mia figlia.

Visitando la vostra magica città, quasi in Campo Santa Margherita a mia figlia scappava un bisognino impellente.

Quindi l’ho accompagnata in uno dei bar del Campo e con noi è venuta un’altra mamma la cui figlia, proprio in quel momento, ha avuto la medesima “esigenza”.

Siccome ovviamente sappiamo comportarci, ci siamo dette che bisognava consumare per usare la toilette, quindi ci siamo dette: “Prendiamo qualcosa, dai”.

Così entrambe, in due momenti differenti, mentre l’altra era in toilette, abbiamo chiesto: “Una coca cola, per favore”.

La banconiera, senza chiedere, mi ha aperto un barattolo. Ho chiesto: “Guardi, andava bene anche solo una bottiglietta”. Risposta: “abbiamo solo lattina”.

Alla fine quelle due lattine, in piedi, al banco, ci sono state messe in conto 8 euro (e non capisco perché, tra l’altro, in cassa abbiano stampato “tavolo 106” sullo scontrino).

Due, perché la mia amica uscendo ha chiesto “Cosa hai preso tu? Ne prendo una anch’io”.

Tralasciando il pezzetto di pane largo 2 cm. con un po’ di formaggio morbido sopra a 2 euro, trovo che due Coca-Cola a 8 euro al banco sia veramente un’esagerazione.

Consumo di risorse del bar? 5 minuti e forse neanche, il tempo della ‘pipì’ delle due bimbe.

Non era un locale di lusso, non eravamo a San Marco, non era una pasticceria pregiata e non abbiamo usufruito di altro. Abbiamo solo chiesto di usare la toilette.

E concludo facendo due riflessioni.

La prima:

può essere che a Venezia abbia ormai dilagato la forma mentis per cui ‘dobbiamo infinocchiare chi viene perché tanto se non ci torna più arriva qualche altro…’?

La seconda: ma c’è qualcuno che gira per controllare gli aumenti ingiustificati dei prezzi?

Grazie, cordiali saluti.

lettera firmata