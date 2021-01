L’Isola dei Famosi 2021, i concorrenti: indiscrezioni su 47 possibili naufraghi

Il Grande Fratello VIP non è finito, anzi, ancora non è chiaro quando andrà in onda la finale. Nel frattempo già si parla del programma che lo sostituirà, L’Isola dei Famosi, e dei suoi possibili concorrenti. Tra chi “vorrebbe partecipare” e chi “sembra ormai certo” la lista ha raggiunto le 47 unità: chi saranno i naufraghi che vedremo nel reality di Ilary Blasi?

L’Isola dei Famosi 2021: i concorrenti già “annunciati”

Da qualche settimana gira il nome di Asia Argento, che per Tv Blog sarebbe “in cima alla lista dei nomi che la produzione del programma vorrebbe reclutare”. Secondo Blasting News tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi ci sarebbero l’attore turco Can Yaman, gli ex tronisti Sossio Aruta, Lucas Peracchi e Lorenzo Riccardi, lo speaker Marco Baldini, l’ex marito di Tina Cipollari Kikò Nalli e la modella venezuelana Milla Suarez. Il settimanale Nuovo aveva lanciato la “bomba” annoverando tra i naufraghi altre vecchie conoscenze di Maria De Filippi come Andrea Cerioli, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Giovanna Abate e Angela Nasti. Secondo Vero ci sarebbe anche Alessandra Casale mentre DonnaPop parlava di Luca Dorigo (ex Uomini e Donne), Cristina Plevani (ex Grande Fratello), Nicole Rossi (ex Il Collegio) e dell’ex marito di Pamela Prati Luigi Oliva.

E saremmo già a diciotto nomi.

Gli ultimi nomi

Un altro papabile naufrago sarebbe l’esperto di pesca Gionata Paolicchi: secondo La Nazione “i contatti tramite il suo manager ci sarebbero già stati”. A lui si aggiungerebbe la coppia composta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: a darne la notizia è SoloDonna che parla di “un’indiscrezione non ancora confermata ufficialmente”. Lo stesso sito riporta tra i possibili naufraghi anche la mamma di lui, Eleonora Giorgi. E mentre l’ex fidanzato di Antonella Elia Pietro Delle Piane “si auto-candida” per il reality, Blasting News ha sganciato due “bombe” su altrettanti concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. Il primo sarebbe Nicolò Scalfi, ex campione del quiz Caduta Libera con Gerry Scotti, la seconda Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice Rai che ritroverebbe così l’ex collega Alessandra Casale.

L’Isola dei Famosi cancellata: i concorrenti

Prima dell’emergenza Covid era in programma un’edizione del reality che è stata ovviamente cancellata. Secondo Visto Tv i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2020 sarebbero stati “Niccolò Bettarini, Eleonora Giorgi, Sossio Aruta, Milly d’Abbraccio, Kikò Nalli, Angelo Costabile, Maria Monsé, Cristian Imparato e Aurora Ramazzotti“. Ma, stando al sito, “nessuno aveva confermato i rumors e ad oggi non sappiamo se rimarranno ancora questi i volti che potremmo vedere in futuro sull’isola”. A loro si sarebbe aggiunta anche Alessia Macari, ex “ciociara” di Avanti un altro, che il settimanale Chi dava già per “confermata”.

Altri concorrenti secondo TvChi

TVChi ha ipotizzato altri concorrenti de L’Isola Dei Famosi 2021 “ripescando” i “papabili” delle precedenti edizioni. Tra loro ci sarebbero Jack Vanore da Uomini e Donne, le attrici hard Valentina Demy e Luana Borgia, l’opinionista Fabriana Britto, Alberto Mazzetti (Grande Fratello), Sara Tommasi, Veronica Satti (“possibilmente con suo padre Bobby Solo“), la cantante Rosario Miraggio, Alessandra Mussolini, Stefania Orlando (attualmente al GF VIP!), Arisa, Ron Moss (ex Ridge di Beautiful), il figlio di Serena Grandi Edoardo Ercole e la showgirl Natalia Bush. Avrebbero invece “rifiutato (o almeno così dicono)”: Christian Imparato, Aurora Ramazzotti, Povia e Fioretta Mari.

Chi, tra tutti questi nomi, rientrerà effettivamente tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021?

Marie Jolie