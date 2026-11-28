Un documentario italo-croato che osserva il dolore di famiglia senza imporre una tesi storica sarà in concorso al 44° Torino Film Festival. Le case spezzate, diretto da Tony Saccucci e Robert Tomić Zuber e prodotto da Videoest con Rai Cinema, porta sullo schermo la ricerca della verità sulle vicende legate alla foiba di Kevina Jama, sopra Spalato.

Il film segue il cammino di due sorelle, Lada e Anna Rivaroli, e delle loro figlie, nella ricerca delle circostanze della morte del nonno Mate Čipčić Bragadin, nato nel 1874. Il 25 settembre 1943 uomini che fino al giorno prima Mate considerava amici lo prelevarono da casa: secondo la ricostruzione del documentario ci fu un breve processo sommario, la salita su un camion, la discesa nella grotta con i polsi legati e un colpo alla nuca prima della caduta di ottanta metri.

Le figlie di Mate, Maria e Savina, allora non ancora ventenni, assistettero alla scena; per decenni l’evento è rimasto avvolto dal silenzio. Tra i pochi atti recuperati figurano annotazioni che indicano che Mate fu “liquidato” (termine riportato anche nella documentazione in croato). Un breve scritto della figlia Maria, datato 1977 e ritrovato dopo la sua morte nel 1999, è conservato come testimonianza familiare.

Il lavoro sul campo dei registi parte da riprese iniziate nel 2017 e utilizza anche materiale d’archivio di famiglia del 1988; l’ultimo ciak è del 2026. Nel 2017 Lada e Anna, oggi ottantenni, decisero di cercare risposte al di là dei contrasti ideologici che hanno segnato la loro storia. A Kaštel Novi, nell’antica casa di famiglia, si scontrarono con omertà e paura.

Nel 2025 le figlie Alessandra, Silvia e Annalisa partirono da Roma per proseguire le ricerche. Con speleologi scesero nella Kevina Jama, dove gli esperti hanno rilevato la presenza di resti ossei. Per le discendenti la discesa rappresentò un momento emotivamente liberatorio; una delle donne avvertì la presenza della madre sul luogo. Sono state presentate richieste per esami sulle ossa e per analisi del Dna; le famiglie attendono di essere convocate per il confronto, e una nuova discesa degli speleologi deve ancora ricevere autorizzazione.

Accanto alle tombe di famiglia, il cimitero conserva una lapide in memoria di Mate. Lada e Anna pregano e parlano con la madre, nella speranza che dopo tre generazioni la vicenda trovi una forma di pace.

I registi spiegano che il film non ambisce a decretare una verità storica definitiva, ma vuole costituire un atto di memoria costruito per stratificazioni temporali, dove immagini girate in anni differenti s’incrociano con i ricordi depositati sul fondo della grotta. Tony Saccucci, autore di altri documentari e insegnante di Storia e Filosofia per oltre vent’anni, descrive questo metodo come una lettura stratigrafica delle immagini.

Robert Tomić Zuber, nato a Pola e giornalista documentarista, sottolinea la necessità di raccontare la vicenda anche dal suo punto di vista, in un contesto in cui le narrazioni nazionali tendono a soffermarsi sulle proprie vittime. Il film porta l’attenzione sulla Dalmazia, dove la memoria di Kevina Jama è stata spesso assente, e mette a fuoco il dolore di due famiglie che cercano un luogo per piangere il loro caro senza intenti di vendetta.

Le case spezzate sarà proiettato al 44° Torino Film Festival (24 novembre – 2 dicembre 2026): proiezione ufficiale lunedì 30 novembre alle 19.15 al Cinema Romano 1; replica martedì 1 dicembre alle 20.00 allo stesso cinema; mercoledì 2 dicembre alle 16.15 sarà al Cinema Romano 3.