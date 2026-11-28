Marc Marquez ha annunciato che si ritirerà dalla MotoGP al termine della stagione: la sua ultima gara sarà il Gran Premio di Valencia. L’annuncio è arrivato durante le prime prove libere: il pilota della Ducati ha mostrato alle telecamere un cartello in inglese con la frase “This will be my last MotoGP race”.

Il campione spagnolo, 33 anni, arriva al termine di una stagione che gli ha consegnato il decimo titolo mondiale, conquistato lo scorso weekend a Portimão. La sua carriera include anche il titolo nella classe 125 del 2010, quello in Moto2 del 2012 e otto titoli nella classe regina vinti tra il 2013-2014, 2016-2019 e 2025-2026: soltanto Giacomo Agostini e Ángel Nieto ne hanno di più.

Cinque giorni dopo il primo cartello, Marquez ha mostrato altri messaggi rivolti ai tifosi per ringraziare “tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio” e augurare che abbiano provato la stessa gioia che lui ha vissuto in pista.

A chiudere il rapporto con i tifosi è seguita la conferenza stampa in cui, dopo aver concluso le FP1 dietro a Bezzecchi, il pilota ha spiegato le ragioni della scelta. Ha detto di essere arrivato e di voler andare via “a modo mio” e ha precisato che la decisione è stata presa dopo il Gran Premio di Motegi del 4 ottobre, inizialmente condivisa solo con il fratello Alex. Marquez ha inoltre spiegato di non aver rivelato prima il progetto per non togliere energia alla lotta per il titolo.

Determinanti nella scelta sono stati gli infortuni e i problemi fisici: la stagione lo ha visto fare i conti con un intervento alla spalla e con episodi ricorrenti di diplopia, il disturbo visivo che provoca sdoppiamento delle immagini. Marquez ha riferito di aver accusato nuovamente episodi di diplopia dopo le gare in Indonesia e a Le Mans, di essere riuscito a recuperare ma di aver nascosto la reale situazione dietro i risultati conseguiti.

Nonostante un contratto biennale firmato a marzo con la Ducati, la casa di Borgo Panigale ha condiviso la sua decisione, ha detto il pilota. “Ho messo il mio corpo al servizio del motociclismo, ma siamo esseri umani e a volte la mente dice ‘basta’”, ha aggiunto, sottolineando che il viaggio professionale è stato “fantastico” ma concluso.

Marquez ha detto di stare bene fisicamente e di non avere ancora progetti definiti per il futuro: intende godersi Valencia e poi valutare i prossimi passi, confermando però che la MotoGP continuerà a far parte della sua vita.