Firenze — L’esame autoptico sul corpo di Gianni De Gennaro, svolto oggi all’istituto di Medicina legale dell’ospedale di Careggi, ha stabilito che la causa della morte è il suicidio.

Terminata la verifica medico-legale a Careggi, la salma verrà trasportata a Roma per le successive disposizioni.

Per consentire a familiari, amici e colleghi di porgere l’ultimo saluto, è stata allestita una camera ardente presso la Scuola di polizia. L’allestimento sarà aperto sabato 28 novembre dalle 9 alle 17.

È stato reso noto inoltre che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non parteciperà ai funerali.

La notizia è stata aggiornata in serata il 27 novembre 2026.