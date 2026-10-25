Lido. Lo spettacolo del mare, spesso negato. Di Enzo Pedrocco

Lido
LO SPETTACOLO DEL MARE SPESSO NEGATO
Quello stesso mare che il grande Goethe vide, allorché vide il mare per la prima volta, rimanendone come egli stesso sostenne, e avendone ben donde, oltremodo entusiasta.
E uno splendido e suggestivo spettacolo, in genere, da poter godere durante tutto l’anno e con qualsiasi giorno, bello o brutto che sia, a patto, tuttavia, di scovare aperto un accesso
alla spiaggia, oppure di avere la fortuna di conoscere qualche residente, la cui abitazione abbia le finestre affacciate su di esso.
Ciò a causa, com’è noto, della paradossale assenza di una adeguata terrazza preposta a tale importante utilità lungo tutto il lungomare lidense – se si eccettua la terrazza
del Piazzale del Casinò, peraltro, affatto inadeguata – e immancabilmente esistente altrove, invece, in ogni stazione balneare che si rispetti e degna di tale nome.
Enzo Pedrocco