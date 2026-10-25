Lido. Lo spettacolo del mare, spesso negato. Di Enzo Pedrocco

Lido LO SPETTACOLO DEL MARE SPESSO NEGATO Quello stesso mare che il grande Goethe vide, allorché vide il mare per la prima volta, rimanendone come egli stesso sostenne, e avendone ben donde, oltremodo entusiasta. E uno splendido e suggestivo spettacolo, in genere, da poter godere durante tutto l’anno e con qualsiasi giorno, bello o brutto […]