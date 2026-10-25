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Lido. Lo spettacolo del mare, spesso negato. Di Enzo Pedrocco

Lido LO SPETTACOLO DEL MARE SPESSO NEGATO Quello stesso mare che il grande Goethe vide, allorché vide il mare per la prima volta, rimanendone come egli stesso sostenne, e avendone ben donde, oltremodo entusiasta. E uno splendido e suggestivo spettacolo, in genere, da poter godere durante tutto l’anno e con qualsiasi giorno, bello o brutto […]

Enzo Pedrocco
a cura di: Enzo Pedrocco
Il mare del Lido. Di Enzo Pedrocco
Il mare del Lido. Di Enzo Pedrocco

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Lido

LO SPETTACOLO DEL MARE SPESSO NEGATO

Quello stesso mare che il grande Goethe vide, allorché vide il mare per la prima volta, rimanendone come egli stesso sostenne, e avendone ben donde, oltremodo entusiasta.

E uno splendido e suggestivo spettacolo, in genere, da poter godere durante tutto l’anno e con qualsiasi giorno, bello o brutto che sia, a patto, tuttavia, di scovare aperto un accesso 

alla spiaggia, oppure di avere la fortuna di conoscere qualche residente, la cui abitazione abbia le finestre affacciate su di esso.

Ciò a causa,  com’è noto, della paradossale assenza di una adeguata terrazza preposta a tale importante utilità lungo tutto il lungomare lidense – se si eccettua la terrazza 

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del Piazzale del Casinò, peraltro, affatto inadeguata – e immancabilmente esistente altrove, invece, in ogni stazione balneare che si rispetti e degna di tale nome.

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Enzo Pedrocco è la memoria storica di Venezia. Veneziano "DOC" ha mille storie da raccontare, mille immagini da mostrare.
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