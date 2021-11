Contributi vetrerie di Murano: da domani il bando

“Promessa mantenuta: abbiamo fatto in fretta e, finalmente, domani apre il bando per l’accesso ai contributi a fondo perduto per i maestri vetrai di Murano. Abbiamo messo 3 milioni di euro che sono una boccata d’ossigeno utile in questo momento drammatico. Ora serve pesante intervento del Governo”

Così l’Assessore regionale al lavoro Roberto Marcato annuncia l’apertura prevista domani del bando per l’intervento straordinario a supporto delle imprese del vetro artistico di Murano che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’aumento del costo del gas naturale a seguito della ripresa economica intensa post pandemia da Covid-19 finanziato da Regione del Veneto con 3 milioni di euro.

L’agevolazione è destinata alle imprese con codice attività 23.1 (divisione Ateco e relativi sottocodici) che alla data del 1 ottobre 2021 hanno i) sede/i operativa/e nel territorio di Murano. Il supporto è rappresentato da un contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi del gas naturale fornito nella/e sede/i operativa/e di cui sopra, a partire dal mese di ottobre 2021 fino al mese di giugno 2022, nei limiti delle risorse disponibili.

A partire da domani 25 novembre 2021, ore 10, le domande potranno essere presentate a Veneto Sviluppo SpA (esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo [email protected] i l.it utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito della finanziaria regionale.