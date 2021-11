Fornaci di Murano ‘salvate’ dalla Regione, la gratitudine di Costalonga

“Ho appena avuto conferma che il lavoro fatto in questi ultimi giorni con Confartigianato, Promovetro e l’Assessorato regionale alle attività produttive ha dati i suoi frutti, infatti la giunta regionale del Veneto ha stanziato la somma di 3 milioni di euro per contributi a fondo perduto ai maestri vetrai di Murano”.

Sono le parole dell’Assessore al commercio e attività produttive Sebastiano Costalonga in merito all’intervento teso a salvare le fornaci del vetro di Murano.

“Ringrazio il Governatore Zaia, l’assessore Marcato e tutta la giunta regionale per questo tempestivo e quanto mai provvidenziale intervento a sostegno delle attività dei maestri vetrai di Murano che, a seguito dell’aumento folle del costo del combustibile per i loro forni, rischiavano di doverli spegnere”.

“La chiusura di queste attività sarebbe stata la fine, non solo dell’arte del Vetro, ma anche della storia e della tradizione di Venezia.”