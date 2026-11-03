Attacco hacker ai supermercati: l’Italia coinvolta, convocata la grande distribuzione

L’Italia risulta tra i Paesi colpiti da un’ondata di attacchi informatici che ha interessato catene di supermercati. Secondo quanto riportato, l’Agenzia ha convocato la grande distribuzione per fare il punto sulla situazione.

Sono stati registrati attacchi in Emilia-Romagna e in Toscana. In Sicilia sono in corso verifiche per accertare eventuali compromissioni o anomalie legate agli stessi eventi.

Per oggi è stata fissata una riunione a Palazzo Chigi, cui parteciperanno il sottosegretario Alfredo Mantovano e rappresentanti dei servizi. L’incontro servirà a coordinare le verifiche e gli eventuali interventi da parte delle autorità competenti.