5 x 1000
HomeL'emergenzaAttacco hacker ai supermercati: l’Italia coinvolta, convocata la grande distribuzione

Attacco hacker ai supermercati: l’Italia coinvolta, convocata la grande distribuzione

Attacco hacker colpisce anche l’Italia: registrati casi in Emilia-Romagna e Toscana, verifiche in Sicilia. Oggi riunione a Palazzo Chigi con Mantovano e i servizi.

Balzaimo redattore
a cura di: Balzaimo redattore
Attacco hacker con pc e computer

📢 Condividi questa notizia

L’Italia risulta tra i Paesi colpiti da un’ondata di attacchi informatici che ha interessato catene di supermercati. Secondo quanto riportato, l’Agenzia ha convocato la grande distribuzione per fare il punto sulla situazione.

Sono stati registrati attacchi in Emilia-Romagna e in Toscana. In Sicilia sono in corso verifiche per accertare eventuali compromissioni o anomalie legate agli stessi eventi.

Per oggi è stata fissata una riunione a Palazzo Chigi, cui parteciperanno il sottosegretario Alfredo Mantovano e rappresentanti dei servizi. L’incontro servirà a coordinare le verifiche e gli eventuali interventi da parte delle autorità competenti.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Balzaimo redattore
Balzaimo redattore
Giornalista professionista, pubblica con questo pseudonimo su La Voce di Venezia. redazione@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE