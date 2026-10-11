Alda Merini in scena a Mira: lo spettacolo sulla poetessa arriva a Villa dei Leoni

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Sabato 17 ottobre, alle 20:30, Villa dei Leoni a Mira ospiterà una serata dedicata alla figura e alla poesia di Alda Merini con lo spettacolo Alda Merini – Una donna sospesa tra il dolore e la gioia, scritto e diretto dal poeta Antonio Nobili.



La messa in scena propone un racconto teatrale che mette insieme parola poetica e recitazione per ripercorrere momenti salienti della vita della poetessa milanese. Sul palco si alterneranno Giorgia Trasselli e Andrea Carpiceci, chiamati a interpretare le tensioni emotive che attraversano l’opera e l’esperienza personale di Merini.



Il lavoro punta a esplorare alcuni temi ricorrenti nella produzione della poetessa: la sofferenza psichica, la solitudine, la forza dell’amore e la ricerca di libertà. La pièce non si limita a una biografia lineare, ma intende restituire attraverso versi e scene le contraddizioni e le intuizioni che caratterizzano la sua poesia.



Antonio Nobili firma testo e regia: la sua doppia responsabilità artistica cerca di tenere insieme la dimensione poetica e gli aspetti drammaturgici della vicenda. La scelta degli interpreti privilegia una lettura in cui parola e gesto si compenetrano, mettendo al centro la voce della poesia come strumento narrativo.



Trailer visibile online : https://www.youtube.com/watch?v=1mJAPiVCAMY



