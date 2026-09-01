Le Baruffe Chiozzotte sold out a Chioggia: debutto nel Cortile del Monastero

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il Piccolo Teatro Città di Chioggia porta Le Baruffe Chiozzotte nel Cortile del Monastero di Santa Caterina sabato 5 settembre alle 21. Lo spettacolo, diretto da Pierluca Donin, registra il tutto esaurito, segnando la prima volta in cui l’allestimento storico della compagnia approda in quella cornice.



L’esaurimento dei posti arriva a pochi giorni dall’apertura della biglietteria e conferma l’attenzione del pubblico verso una messa in scena che unisce la tradizione goldoniana alla scena cittadina. Per la compagnia si tratta di un momento rilevante: lo spettacolo, oltre a inserirsi nella rassegna Cronache d’Acqua Dolce e Salata, inaugura una nuova collocazione per questa versione de Le Baruffe Chiozzotte.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Tra le novità più rilevanti della serata c’è l’aggiornamento dei costumi, curato dalla costumista padovana Antonia Munaretti. Gran parte del guardaroba scenico è stata sottoposta a restyling con l’obiettivo di rendere più coerente e leggibile l’insieme visivo senza tradire l’identità popolare dell’allestimento.



Il lavoro su tessuti, tagli e dettagli sartoriali mira a valorizzare i caratteri dei personaggi. Nella rilettura firmata da Munaretti le due famiglie protagoniste vengono differenziate anche attraverso scelte cromatiche distinte — tonalità calde per una parte, fredde per l’altra — pensate per accompagnare la narrazione e facilitare la lettura scenica.



I nuovi costumi non nascono dal nulla: Munaretti aveva già collaborato con il Piccolo Teatro per il nuovo allestimento de Il Campiello nel 2025 e alcuni capi erano stati proposti nell’edizione 2026 de Le Baruffe in Calle, lo spettacolo itinerante ideato da Donin. La progettazione attuale riprende e sviluppa quell’esperienza ampliando l’attenzione alla coerenza estetica complessiva.



La costumista, attiva da anni con compagnie nazionali come Stivalaccio Teatro e Pantakin di Venezia, ha all’attivo produzioni per la Commedia dell’Arte, il teatro di prosa e il teatro ragazzi. Nel 2018 le è stato attribuito il Premio “Leonardo Luchetti” per i migliori costumi al 71° Festival Nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro per il lavoro su La Cameriera Brillante.



Il rinnovamento del guardaroba è stato possibile anche grazie a un contributo economico. La Fondazione di Venezia e la Fondazione Clodiense ETS hanno finanziato l’intervento nell’ambito di un bando per il sostegno alle iniziative culturali, permettendo così alla compagnia di investire nella qualità artistica dello spettacolo.



Sul fronte competitivo, Le Baruffe Chiozzotte compirà un altro passo: lo spettacolo è tra i sei ammessi alla fase finale del Gran Premio Regionale Veneto del Teatro Amatoriale 2026, promosso da FITA Veneto. Dopo la selezione iniziale, il Piccolo Teatro rappresenterà la provincia di Venezia nel confronto che vede partecipare compagnie affiliate dalle varie province venete; la giuria regionale sarà presente alla rappresentazione di Santa Caterina.



La rassegna Cronache d’Acqua Dolce e Salata proseguirà il 12 settembre con La Canzone del Tempo che passa. Si tratta di un reading per voci e musica dal vivo dedicato a Gian Antonio Cibotto, a cura dell’Associazione Culturale Très Bien; l’appuntamento è previsto sempre alle 21 nel Cortile del Monastero e nasce in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.



Organizzata dal Piccolo Teatro Città di Chioggia A.P.S., la rassegna si svolge con il patrocinio del Comune di Chioggia e il sostegno della Fondazione di Venezia e della Fondazione Clodiense ETS. Per il 12 settembre sono ancora disponibili posti; i biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma OOOH.Events e, fino a esaurimento, anche sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.